Стан тяжкохворого Брюса Вілліса погіршився: актор не може говорити і ходити

Легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає на лобно-скроневу деменцію (ЛСД), дедалі більше втрачає зв'язок із реальністю. Його стан останнім часом серйозно погіршився.

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70-річна зірка більше не може говорити, читати і ходити без сторонньої допомоги, а також потребує постійного догляду, пише The Economic Times.

Вілліс залишив кар'єру в кіно 2022 року, після того, як йому спочатку діагностували афазію, захворювання, що впливає на комунікацію.

Однак уже на початку 2023 року сім'я Брюса Вілліса повідомила ЗМІ, що його стан перейшов у ЛСД — серйозніший неврологічний розлад, який поступово руйнує мовленнєві, рухові функції та поведінку.

Актор не може згадати найяскравіші моменти свого життя, включно з кінокар'єрою, і поруч із ним завжди його любляча сім'я.

Що таке ЛСД

Лобно-скронева деменція вражає лобові та скроневі частки мозку — ділянки, що відповідають за мову, рух та емоційну регуляцію. У міру погіршення захворювання люди втрачають здатність спілкуватися, розпізнавати слова і виконувати прості фізичні дії.

ЛВД зазвичай розвивається у віці від 45 до 64 років і часто помилково діагностується або як психічний розлад, або як хвороба Альцгеймера. Але на відміну від хвороби Альцгеймера, яка на ранніх стадіях насамперед вражає пам'ять, ЛСД починається з помітних змін особистості, поведінки або мовних навичок. Ранні ознаки можуть охоплювати труднощі з підбором слів, перепади настрою або імпульсивну та неадекватну поведінку в суспільстві.

У міру прогресування захворювання людина може втратити здатність говорити, читати або писати. Також погіршується м'язовий контроль, що в кінцевому підсумку ускладнює виконання основних рухів і ковтання. На пізніх стадіях пацієнтам часто потрібен постійний цілодобовий догляд

Медичні експерти підкреслюють важливість раннього виявлення, логопедії та фізіотерапії, а також сильної емоційної та опікунської підтримки для контролю прогресування захворювання.

За даними клініки Майо, ЛСД виникає за атрофії лобових і скроневих часток головного мозку. Симптоми різняться залежно від того, яка ділянка уражена найсильніше.

Деякі люди можуть стати емоційно відстороненими, імпульсивними або соціально неадекватними, тоді як інші зазнають труднощів із формуванням зв'язних речень або повністю втрачають здатність говорити.

ЛСД становить приблизно від 10% до 20% усіх випадків деменції і часто залишається нерозпізнаним через ранній початок і нетипові симптоми.

Хоча проблеми з пам'яттю зазвичай проявляються набагато пізніше, початкові симптоми можуть включати:

Зміни поведінки та особистості — імпульсивні дії, втрата емпатії, нехтування гігієною, переїдання або відсутність мотивації;

— імпульсивні дії, втрата емпатії, нехтування гігієною, переїдання або відсутність мотивації; Порушення мовлення — сповільнене мовлення, неправильне використання слів або труднощі з побудовою речень; Когнітивні порушення — проблеми з концентрацією уваги, плануванням або організацією завдань;

— сповільнене мовлення, неправильне використання слів або труднощі з побудовою речень; Когнітивні порушення — проблеми з концентрацією уваги, плануванням або організацією завдань; Фізичні симптоми (на пізніх стадіях) — скутість або сповільненість рухів, утруднене ковтання, втрата контролю над сечовим міхуром або кишечником, м'язова слабкість.

Дізнавшись про свій діагноз, Брюс Вілліс продав більшу частину своєї елітної нерухомості, щоб забезпечити свою сім'ю. У нього три дорослих доньки від шлюбу з Демі Мур і дві неповнолітні доньки від його нинішньої дружини Емми Геммінг.

Емма не раз розповідала підписниками, як переживає хворобу чоловіка, і не приховує, наскільки це складно. Однак і вона, і Демі Мур намагаються оточити актора любов'ю і турботою.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також розповідали, що Демі Мур розповіла про дружбу з Брюсом Віллісом.