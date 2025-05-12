Демі Мур показала їхню з Брюсом Віллісом підрослу онуку (фото)

62-річна американська акторка Демі Мур показала свою підрослу онуку Луетту, якій нещодавно виповнилося два роки.

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Кадрами до Дня матері знаменитість поділилася в Instagram.

"Мої дівчатка! Дякую, що обрали мене бути вашою мамою. Ви троє — найбільші благословення мого життя!!! Вітаю всіх неймовірних матусь з Днем матері!" — написала Демі, показавши кадри з доньками та онукою.

На фото зʼявилися спадкоємиці акторки від колишнього чоловіка Брюса Вілліса — Румер, Скаут та Таллула. Зокрема, до клану Вілліс приєдналася два роки тому маленька Луетта — донька Румер від ексбойфренда, музиканта Дерека Річарда Томаса.

"Дитина схожа на Брюса Вілліса", — пишуть в коментарях користувачі мережі.

Демі Мур з доньками

Старша донька Демі Мур та Брюса Вілліса казала, що "дуже вдячна" колишньому обранцю за їхню Луетту, яка народилася у квітні 2023 року.

"Вона — найкраще, що є в моєму житті, і я назавжди вдячна, що змогла приділити час цим стосункам, щоб вона з’явилася в моєму житті", — зазначила Румер Вілліс.

Демі Мур з онукою Луеттою Фото: Demi Moore/Instagram

Демі Мур і Брюс Вілліс

Демі Мур і Брюс Вілліс були одружені з 1987 по 2000 рік. Колишнє подружжя після розриву підтримує дружні стосунки. Голлівудські зірки стали батьками трьох дочок: 36-річної Румер, 33-річної Скаут і 30-річної Таллули. Луетта — їхня перша та поки єдина онука.

Наразі Брюс Вілліс, який страждає від деменції, одружений з Еммою Гемінг. Пара, яка одружилася у 2009 році, виховує двох дітей — Мейбл та Евелін.

Демі Мур та Брюс Вілліс підтримують хороші стосунки після розриву Фото: demimoore/instagram

Нагадаємо, у Демі Мур насправді було передчуття, що Майкі Медісон здобуде перемогу за найкращу жіночу роль на церемонії вручення "Оскар-2025" за кілька хвилин до того, як було названо ім’я зірки фільму "Анора".

Також Фокус писав про появу Демі Мур на гала-вечорі TIME100 2025 року, де зірка продемонструвала на червоній доріжці образ, який захопив модних критиків.