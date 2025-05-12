Деми Мур показала их с Брюсом Уиллисом подросшую внучку (фото)

62-летняя американская актриса Деми Мур показала свою подросшую внучку Луэтту, которой недавно исполнилось два года.

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Кадрами ко Дню матери знаменитость поделилась в Instagram.

"Мои девочки! Спасибо, что выбрали меня быть вашей мамой. Вы трое — самые большие благословения моей жизни!!! Поздравляю всех невероятных мамочек с Днем матери!" — написала Деми, показав кадры с дочками и внучкой.

На фото появились наследницы актрисы от бывшего мужа Брюса Уиллиса — Румер, Скаут и Таллула. В частности, к клану Уиллис присоединилась два года назад маленькая Луэтта — дочь Румер от экс-бойфренда, музыканта Дерека Ричарда Томаса.

"Ребенок похож на Брюса Уиллиса", — пишут в комментариях пользователи сети.

Деми Мур с дочерьми

Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса говорила, что "очень благодарна" бывшему избраннику за их Луэтту, которая родилась в апреле 2023 года.

"Она — лучшее, что есть в моей жизни, и я навсегда благодарна, что смогла уделить время этим отношениям, чтобы она появилась в моей жизни", — отметила Румер Уиллис.

Деми Мур с внучкой Луэттой Фото: Demi Moore/Instagram

Деми Мур и Брюс Уиллис

Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год. Бывшие супруги после разрыва поддерживают дружеские отношения. Голливудские звезды стали родителями трех дочерей: 36-летней Румер, 33-летней Скаут и 30-летней Таллулы. Луэтта — их первая и пока единственная внучка.

Сейчас Брюс Уиллис, который страдает от деменции, женат на Эмме Хеминг. Пара, которая поженилась в 2009 году, воспитывает двоих детей — Мейбл и Эвелин.

Деми Мур и Брюс Уиллис поддерживают хорошие отношения после разрыва Фото: demimoore/instagram

Напомним, у Деми Мур на самом деле было предчувствие, что Майки Мэдисон одержит победу за лучшую женскую роль на церемонии вручения "Оскар-2025" за несколько минут до того, как было названо имя звезды фильма "Анора".

Также Фокус писал о появлении Деми Мур на гала-вечере TIME100 2025 года, где звезда продемонстрировала на красной дорожке образ, который восхитил модных критиков.