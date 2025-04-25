62-летняя Деми Мур появилась на публике в роскошном платье (фото)

Американская икона Голливуда Деми Мур посетила гала-вечер TIME100 2025 года и продемонстрировала на красной дорожке очередной образ, восхитивший модных критиков.

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Об этом пишет Page Six.

Звезда "Субстанции" позировала многочисленнім фотографам в роскошном воздушном наряде цвета слоновой кости от Зака ​​Позена и Кима Джонса, созданном в студии Gap Studio и стилизованном Брэдом Горески. Ее платье-футляр отличалось струящейся юбкой с высоким разрезом. Лиф наряд имел сборки на талии и вырез-халтер.

Деми накинула на плечи соответствующий блейзер цвета слоновой кости.

Актрисе сделали мягкий бронзовый макияж с легкими розовыми румянами и светло-лиловой помадой.

Что касается аксессуаров, то Мур надела кольцо с тремя бриллиантами огранки "маркиз", серьги-подвески с бриллиантами, в которых было две нити по шесть бриллиантов – в общей сложности 24 бриллианта на обеих серьгах. Завершающим штрихом стал большой бриллиантовый браслет.

Над Стилем Деми Мур работал Брэд Горески Фото: Getty

Звездное мероприятие проходило в джазовом центре Линкольна. Среди гостей были Блейк Лайвли с мужем Райаном Рейнольдсом, Эдриан Броуди, Скарлетт Йоханссон, Серена Уильямс, Симона Байлз, Гейл Кинг и Кристен Белл.

Мур была названа одной из самых влиятельных людей TIME100 в 2025 году. Актриса, номинированная на премию "Оскар", отмечена наряду с Броуди, Джален Хертс, Жизель Пелико, Хироюки Санада, Анджелиной Муримирвой, Дэвидом Миуром, Ракель Уиллис, Бобби Браун, Энтони Д. Ромеро, Йошики и Эми Гриффин.

На саммите TIME100 в Нью-Йорке 23 апреля Мур рассказала о проигрыше премии "Оскар" за лучшую женскую роль Майки Мэдисон в марте.

"Было предсказано, что я выиграю, и поэтому, конечно, есть разочарование. Я также сразу поняла, что есть что-то большее, чему я должна служить. Даже если я не знаю, что это такое – есть причина", – сказала Деми.

Если бы она выиграла, то для нее это бы стало "завершением того, что началось".

"И здесь ясно, что послание заключается в том, что предстоит еще много работы. Этот выпуск не полон. И мне жаль всех, кто возлагал на меня надежды, которые также были надеждами на себя. Потому что я действительно чувствовала много коллективного разочарования, которое, казалось, было даже больше меня", – подчеркнула знаменитость.

Мур отмечает, что самое большое изменение для нее сегодня заключается в том, что это гораздо больше касается ее общего здоровья и благополучия.

"Это гораздо больше касается долголетия и качества жизни. И я думаю, что я стала более благородна по отношению к себе", – подытожила она.

Ранее Фокус писал, что у Деми Мур появилось новое достижение.