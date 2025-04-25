62-річна Демі Мур з'явилася на публіці в розкішній сукні (фото)

Американська ікона Голлівуду Демі Мур відвідала гала-вечір TIME100 2025 року і продемонструвала на червоній доріжці черговий образ, який захопив модних критиків.

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Про це пише Page Six.

Зірка "Субстанції" позувала численним фотографам у розкішному повітряному вбранні кольору слонової кістки від Зака Позена і Кіма Джонса, створеному в студії Gap Studio і стилізованому Бредом Горескі. Її сукня-футляр вирізнялася струмливою спідницею з високим розрізом. Ліф вбрання мав збірки на талії і виріз-халтер.

Демі накинула на плечі відповідний блейзер кольору слонової кістки.

Актрисі зробили м'який бронзовий макіяж з легкими рожевими рум'янами і світло-ліловою помадою.

Що стосується аксесуарів, то Мур одягла каблучку з трьома діамантами ограновування "маркіз", сережки-підвіски з діамантами, в яких було дві нитки по шість діамантів — загалом 24 діаманти на обох сережках. Завершальним штрихом став великий діамантовий браслет.

Над Стилем Демі Мур працював Бред Горескі Фото: Getty

Зірковий захід проходив у джазовому центрі Лінкольна. Серед гостей були Блейк Лайвлі з чоловіком Раяном Рейнольдсом, Едріан Броуді, Скарлетт Йоганссон, Серена Вільямс, Симона Байлз, Гейл Кінг і Крістен Белл.

Мур була названа однією з найвпливовіших людей TIME100 у 2025 році. Акторку, номіновану на премію "Оскар", відзначено поряд із Броуді, Джален Гертс, Жизель Пеліко, Хіроюкі Санада, Анджеліною Мурмірвою, Девідом Міуром, Ракель Вілліс, Боббі Браун, Ентоні Д. Ромеро, Йошикі та Емі Гріффін.

На саміті TIME100 у Нью-Йорку 23 квітня Мур розповіла про програш премії "Оскар" за найкращу жіночу роль Майкі Медісон у березні.

"Було передбачено, що я виграю, і тому, звичайно, є розчарування. Я також одразу зрозуміла, що є щось більше, чому я маю служити. Навіть якщо я не знаю, що це таке — є причина", — сказала Демі.

Якби вона виграла, то для неї це б стало "завершенням того, що почалося".

"І тут ясно, що послання полягає в тому, що попереду ще багато роботи. Цей випуск не повний. І мені шкода всіх, хто покладав на мене надії, які також були надіями на себе. Тому що я дійсно відчувала багато колективного розчарування, яке, здавалося, було навіть більшим за мене", — наголосила знаменитість.

Мур зазначає, що найбільша зміна для неї сьогодні полягає в тому, що це набагато більше стосується її загального здоров'я і благополуччя.

"Це набагато більше стосується довголіття і якості життя. І я думаю, що я стала шляхетнішою щодо себе", — підсумувала вона.

Раніше Фокус писав, що у Демі Мур з'явилося нове досягнення.