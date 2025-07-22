Состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса ухудшилось: актер не может говорить и ходить

Легендарный голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией (ЛВД), все больше теряет связь с реальностью. Его состояние в последнее время серьезно ухудшилось.

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70-летняя звезда больше не может говорить, читать и ходить без посторонней помощи, а также нуждается в постоянном уходе, пишет The Economic Times.

Уиллис оставил карьеру в кино в 2022 году, после того, как ему сначала диагностировали афазию, заболевание, которое влияет на коммуникацию.

Однако уже в начале 2023 года семья Брюса Уиллиса сообщила СМИ, что его состояние перешло в ЛВД – более серьезное неврологическое расстройство, которое постепенно разрушает речевые, двигательные функции и поведение.

Актер не может вспомнить яркие моменты своей жизни, включая кинокарьеру, и рядом с ним всегда его любящая семья.

Что такое ЛВД

Лобно-височная деменция поражает лобные и височные доли мозга – области, отвечающие за язык, движение и эмоциональную регуляцию. По мере ухудшения заболевания люди теряют способность общаться, распознавать слова и выполнять простые физические действия.

ЛВД обычно развивается в возрасте от 45 до 64 лет и часто ошибочно диагностируется либо как психическое расстройство, либо как болезнь Альцгеймера. Но в отличие от болезни Альцгеймера, которая на ранних стадиях в первую очередь поражает память, ЛВД начинается с заметных изменений личности, поведения или языковых навыков. Ранние признаки могут включать трудности с подбором слов, перепады настроения или импульсивное и неадекватное поведение в обществе.

По мере прогрессирования заболевания человек может потерять способность говорить, читать или писать. Также ухудшается мышечный контроль, что в конечном итоге затрудняет выполнение основных движений и глотание. На поздних стадиях пациентам часто требуется постоянный круглосуточный уход

Медицинские эксперты подчеркивают важность раннего выявления, логопедии и физиотерапии, а также сильной эмоциональной и опекунской поддержки для контроля прогрессирования заболевания.

По данным клиники Майо, ЛВД возникает при атрофии лобных и височных долей головного мозга. Симптомы различаются в зависимости от того, какая область поражена сильнее всего.

Некоторые люди могут стать эмоционально отстраненными, импульсивными или социально неадекватными, в то время как другие испытывают трудности с формированием связных предложений или полностью теряют способность говорить.

ЛВД составляет примерно от 10% до 20% всех случаев деменции и часто остается нераспознанным из-за раннего начала и нетипичных симптомов.

Хотя проблемы с памятью обычно проявляются гораздо позже, первоначальные симптомы могут включать:

Изменения поведения и личности — импульсивные действия, потеря эмпатии, пренебрежение гигиеной, переедание или отсутствие мотивации;

— импульсивные действия, потеря эмпатии, пренебрежение гигиеной, переедание или отсутствие мотивации; Нарушения речи — замедленная речь, неправильное использование слов или трудности с построением предложений; Когнитивные нарушения — проблемы с концентрацией внимания, планированием или организацией задач;

— замедленная речь, неправильное использование слов или трудности с построением предложений; Когнитивные нарушения — проблемы с концентрацией внимания, планированием или организацией задач; Физические симптомы (на поздних стадиях) — скованность или замедленность движений, затрудненное глотание, потеря контроля над мочевым пузырем или кишечником, мышечная слабость.

Узнав о своем диагнозе, Брюс Уиллис продал большую часть своей элитной недвижимости, чтобы обеспечить свою семью. У него три взрослых дочери от брака с Деми Мур и две несовершеннолетние дочери от его нынешней жены Эммы Хемминг.

Эмма не раз рассказывала подписчиками, как переживает болезнь мужа, и не скрывает, насколько это сложно. Однако и она, и Деми Мур стараются окружить актера любовью и заботой.

Ранее Фокус писал, что:

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