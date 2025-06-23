Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала, как выглядит 70-летний актер (фото)

Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, показала свежие кадры с тяжелобольным актером, который последние годы борется с деменцией.

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Наследница голливудского актера показала в Instagram, как провела воскресенье с родными. На фото Таллула позирует с 70-летним отцом, она держит его за руку и обнимает.

Пользователи сети поблагодарили девушку за то, что она поделилась редкими кадрами тяжелобольного голливудского актера, который отошел от публичной жизни. Впрочем, были и такие, кто упрекнул Таллули, что она выложила фото с Брюсом, на которые он, судя по всему, не давал согласия.

Брюс Уиллис с дочерью Фото: Instagram buuski

"Как семья мы пользуемся собственным усмотрением, когда что-то постим. Сегодня был прекрасный день, полный улыбок. Я приняла самостоятельное решение показать это миру, поскольку знаю, что он для всех значит", — ответила на комментарий с критикой Таллула.

В частности, Брюс позировал с женихом дочери Джастином.

Брюс Уиллис с будущим зятем Фото: Instagram buuski

Деменция Брюса Уиллиса

Уже более трех лет знаменитый актер борется с тяжелым заболеванием. В марте 2022 года семья сообщила, что у Брюса диагностирована афазия, а в феврале 2023 года его жена Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что у звезды "Крепкого орешка" лобно-височная деменция (ЛСД). Семья все это время поддерживает Брюса и старается проводить как можно больше времени вместе.

К Эмме, Брюсу и двум их детям, Мейбл и Эвелин, часто присоединяется бывшая жена голливудского актера Деми Мур и трое их дочерей — Таллула, Румер и Скаут. У Уиллиса уже даже родилась внучка Луэтта.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Брюса Уиллиса заметили во время редкого появления на фоне его борьбы с ЛСД.

Эмма Хеминг-Уиллис показала редкие кадры тяжелобольного Брюса Уиллиса в День отца.

Кроме того, Брюс Уиллис лично поблагодарил спасателей, которые тушили масштабные пожары, продолжавшиеся в Лос-Анджелесе в начале 2025 года.