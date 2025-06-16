Жена Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит тяжелобольной актер (фото)

Эмма Хеминг-Уиллис показала редкие кадры тяжелобольного Брюса Уиллиса. Голливудский актер последние годы борется с деменцией, отойдя от медийной жизни.

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Семейными фото модель поделилась в Instagram в День отца 2025. Более того, Эмма показала их подросших дочерей.

"То, чему Брюс учит наших девочек, нельзя передать словами. Стойкости, безусловной любви и тихой силе, которая заключается в том, чтобы просто быть рядом. Любовь становится сильнее. Она адаптируется. Она остается, даже когда все вокруг меняется", — написала Хеминг.

Брюс Уиллис с дочерью Фото: emmahemingwillis/instagram

Более того, знаменитость показала свежее фото с мужем, которому сейчас посвящает всю себя.

Брюс Уиллис с женой Эммой Фото: emmahemingwillis/instagram

Между тем старшая дочь Брюса Уиллиса от Деми Мур, Румер, рассказала об особых моментах с отцом. Молодая мама призналась, что ей трудно от осознания того, что отец болен и его состояние только ухудшается. Однако она учится ценить каждый момент с родным человеком.

Брюс Уиллис с дочерью Фото: emmahemingwillis/instagram

"Жаль, что я не задавала тебе больше вопросов, пока ты еще мог рассказать мне обо всем этом. Но я знаю, что ты не хотел бы, чтобы я сегодня грустила, поэтому я попробую просто быть благодарной, напоминая себе, как мне повезло, что ты мой папа, и что ты все еще со мной, и я все еще могу держать тебя за руку, обнимать, целовать твою щеку и гладить твою голову", — написала Румер.

Брюс Уиллис с дочерьми Фото: emmahemingwillis/instagram

Деменция Брюса Уиллиса

Уже более трех лет звезда "Пятого элемента" борется с тяжелым заболеванием. В марте 2022 года семья сообщила, что у Брюса Уиллиса диагностирована афазия, а в феврале 2023 года его жена рассказала, что у актера лобно-височная деменция (ЛСД). Семья все это время поддерживает актера и старается проводить как можно больше времени вместе.

К Эмме, Брюсу и двум их детям, Мейбл и Эвелин, часто присоединяется бывшая жена актера Деми Мур и трое дочерей от их союза — Таллула, Румер и Скаут. У Брюса Уиллиса уже даже родилась внучка Луэтта.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Деми Мур рассказала о своем бывшем муже Брюсе Уиллисе, который борется с лобно-височной деменцией, и их дружбе.

Брюс Уиллис лично поблагодарил спасателей, которые тушили пожары, продолжавшиеся в Лос-Анджелесе в начале 2025 года.

Кроме того, Брюса Уиллиса заметили во время редкого появления на фоне его борьбы с деменцией.