Дружина Брюса Вілліса показала, як наразі виглядає важкохворий актор (фото)

Емма Гемінг-Вілліс показала рідкісні кадри важкохворого Брюса Вілліса. Голлівудський актор останніми роками бореться з деменцією, відійшовши від медійного життя.

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Сімейними фото модель поділилася в Instagram у День батька 2025. Ба більше, Емма показала їхніх підрослих доньок.

"Те, чого Брюс вчить наших дівчаток, не можна передати словами. Стійкості, безумовній любові та тихій силі, яка полягає в тому, щоб просто бути поруч. Любов стає сильнішою. Вона адаптується. Вона залишається, навіть коли все навколо змінюється", — написала Гемінг.

Брюс Вілліс з донькою Фото: emmahemingwillis/instagram

Ба більше, знаменитість показала свіже фото з чоловіком, якому наразі присвячує всю себе.

Брюс Вілліс з дружиною Еммою Фото: emmahemingwillis/instagram

Тим часом старша донька Брюса Вілліса від Демі Мур, Румер, розповіла про особливі моменти з батьком. Молода мама зізналась, що їй важко від усвідомлення того, що батько хворий і його стан лише погіршується. Проте вона вчиться цінувати кожен момент з рідною людиною.

Брюс Вілліс з донькою Фото: emmahemingwillis/instagram

"Шкода, що я не ставила тобі більше запитань, поки ти ще міг розповісти мені про все це. Але я знаю, що ти не хотів би, щоб я сьогодні сумувала, тому я спробую просто бути вдячною, нагадуючи собі, як мені пощастило, що ти мій тато, і що ти все ще зі мною, і я все ще можу тримати тебе за руку, обіймати, цілувати твою щоку та гладити твою голову", — написала Румер.

Брюс Вілліс з доньками Фото: emmahemingwillis/instagram

Деменція Брюса Вілліса

Уже понад три роки зірка "П'ятого елемента" бореться з важким захворюванням. У березні 2022 року сім'я повідомила, що в Брюса Вілліса діагностовано афазію, а в лютому 2023 року його дружина розповіла, що в актора лобно-скронева деменція (ЛСД). Сім'я весь цей час підтримує актора і намагається проводити якомога більше часу разом.

До Емми, Брюса та двох їхніх дітей, Мейбл та Евелін, часто приєднується колишня дружина актора Демі Мур та троє доньок від їхнього союзу — Таллула, Румер та Скаут. У Брюса Вілліса вже навіть народилася внучка Луетта.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Демі Мур розповіла про свого колишнього чоловіка Брюса Вілліса, який бореться з лобно-скроневою деменцією, та їхню дружбу.

Брюс Вілліс особисто подякував рятувальникам, які гасили пожежі, що тривали у Лос-Анджелесі на початку 2025 року.

Крім того, Брюса Вілліса помітили під час рідкісної появи на фоні його боротьби з деменцією.