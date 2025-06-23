Донька важкохворого Брюса Вілліса показала, який вигляд має 70-річний актор (фото)

Таллула Вілліс, донька Брюса Вілліса та Демі Мур, показала свіжі кадри з важкохворим актором, який останні роки бореться з деменцією.

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Спадкоємиця голлівудського актора показала в Instagram, як провела неділю з рідними. На фото Таллула позує з 70-річним батьком, вона тримає його за руку та обіймає.

Користувачі мережі подякували дівчині за те, що вона поділилася рідкісними кадрами важкохворого голлівудського актора, який відійшов від публічного життя. Втім, були й такі, хто дорікнув Таллулі, що вона виклала фото з Брюсом, на які він, судячи з усього, не давав згоди.

Брюс Вілліс з донькою Фото: Instagram buuski

"Як сім'я ми користуємося власним розсудом, коли щось постимо. Сьогодні був прекрасний день, сповнений усмішок. Я прийняла самостійне рішення показати це світові, оскільки знаю, що він для всіх означає", — відповіла на коментар з критикою Таллула.

Зокрема, Брюс позував з нареченим доньки Джастіном.

Брюс Вілліс з майбутнім зятем Фото: Instagram buuski

Деменція Брюса Вілліса

Уже понад три роки знаменитий актор бореться з важким захворюванням. У березні 2022 року сім'я повідомила, що в Брюса діагностовано афазію, а в лютому 2023 року його дружина Емма Гемінг-Вілліс розповіла, що в зірки "Міцного горішка" лобно-скронева деменція (ЛСД). Сім'я весь цей час підтримує Брюса і намагається проводити якомога більше часу разом.

До Емми, Брюса та двох їхніх дітей, Мейбл та Евелін, часто приєднується колишня дружина голлівудського актора Демі Мур та троє їхніх доньок — Таллула, Румер та Скаут. У Вілліса вже навіть народилася внучка Луетта.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Брюса Вілліса помітили під час рідкісної появи на фоні його боротьби з ЛСД.

Емма Гемінг-Вілліс показала рідкісні кадри важкохворого Брюса Вілліса в День батька.

Крім того, Брюс Вілліс особисто подякував рятувальникам, які гасили масштабні пожежі, що тривали у Лос-Анджелесі на початку 2025 року.