Перестав упізнавати рідних: донька Брюса Вілліса розповіла про стан актора

Румер Вілліс зізналася, що їй важко описати стан відомого актора, якому поставили діагноз "деменція". Тепер він лише іноді впізнає її, коли вона приїжджає до нього з онукою Луеттою.

В актора Брюса Вілліса, батька п'ятьох дітей, 2022 року в 67 років діагностували лобно-скроневу деменцію (ЛСД). Відтоді у його дочок і дружини часто запитують про стан зірки "Міцного горішка", і Румер Вілліс дала відверту відповідь фанатам і журналістам, пише People.

Уся родина Брюса Вілліса підтримує його Фото: Instagram @demimoore

37-річна Румер Вілліс розповіла, чому їй важко відповідати на запитання фанатів про те, як поживає її батько Брюс Вілліс, у сесії запитань і відповідей у своїх історіях в Instagram.

Вона зазначила, що "у всіх хворих на лобно-скроневу деменцію справи йдуть не дуже добре. Але з точки зору людини, яка страждає на лобно-скроневу деменцію, у неї все гаразд, розумієте, про що я?"

Румер сказала, що, на її думку, нормальні параметри благополуччя людини "більше не працюють", коли йдеться про її батька, тож для неї це "завжди цікаве запитання", на яке їй потрібно відповісти.

"Я б відповіла: я така щаслива і вдячна, що все ще можу підійти і обійняти його. Я так вдячна, що, коли я підходжу і обіймаю його, впізнає він мене чи ні, він відчуває мою любов, і я відчуваю її у відповідь. Так, я просто вдячна, що можу поїхати туди з Луеттою, і ми можемо провести з ним час, і я відчуваю його любов до мене, яку він мені дарує, і що я можу любити його і бути з ним", — вона додала, що "все ще бачить у ньому іскру, і він може відчути любов, яку я даю".

Румер раніше відкрито розповідала про труднощі, пов'язані з неможливістю спілкуватися з батьком так, як до постановки діагнозу, оскільки від нього немає лікування. У публікації в Instagram у червні, приуроченій до Дня батька, вона зізналася: "Сьогодні важко".

"Шкода, що я не поставила тобі більше запитань, поки ти ще міг мені про все розповісти. Але я знаю, ти б не хотів, щоб я сьогодні сумувала, тому я постараюся просто бути вдячною, нагадуючи собі, як мені пощастило, що ти мій тато", — розповідала Румер.

У актора "Шостого почуття" також є доньки Скаут ЛаРю Вілліс, 34 років, і Таллула Бель Вілліс, 31 рік, від колишньої дружини Демі Мур, а також доньки Мейбл Рей Вілліс, 13 років, і Евелін Пенн Вілліс, 11 років, від дружини Емми Гемінг Вілліс.

Брюс Вілліс і Емма Гемінг Фото: Emma Heming Willis/Instagram

49-річна Емма також відверто розповіла про труднощі, пов'язані з діагнозом Брюса.

"ЛВД не кричить, а шепоче. Дуже складно зрозуміти, де Брюс зупинився і де його хвороба дала про себе знати. Я почала помічати, що його заїкання повернулося, але я ніколи в житті не думала, що це симптом ЛВД. Розмови перестали бути рівними, і наші стосунки почали змінюватися. Мені було важко зрозуміти, чому і що відбувається", — говорила дружина Брюса Вілліса.

Емма зізналася, що іноді бувають моменти, коли Брюс Вілліс "демонструє своїй родині проблиски своєї харизматичної особистості".

"Він тримає нас за руки. Ми цілуємо його. Ми обіймаємо його. Він відповідає нам взаємністю. Мені не потрібно, щоб він знав, що я його дружина — мені нічого цього не потрібно. Я просто хочу відчувати, що в мене з ним є зв'язок. І він є", — розповідала Емма.

Нагадаємо, влітку стало відомо, що стан Брюса Вілліса погіршився. Він більше не може ходити і говорити.

А його перша дружина Демі Мур підтримує його, допомагаючи Еммі Гемінг справлятися з недугою чоловіка.