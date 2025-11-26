Дружина хворого Брюса Вілліса приголомшила, що зробить з його мозком після смерті

Друга дружина американського актора Брюса Вілліса Емма Гемінг-Вілліс зізналася, що ухвалила одне з найважчих рішень у своєму житті — пожертвувати мозок коханого для наукових досліджень після його смерті.

За її словами, це "емоційно складно, але науково необхідно". Емма пояснила, що саме аналіз тканин мозку допомагає зрозуміти механізми рідкісних форм деменції, які неможливо повністю вивчити за допомогою медичних знімків. Про це пише The WP Times.

Мозок Брюса Вілліса пожертвують науці

Отримати мозок актора зможуть провідні світові центри нейродегенеративних досліджень.

"Це не символічно. Це — наука. Одного дня це може допомогти іншим сім’ям", — зазначила дружина актора.

Після важкого діагнозу Брюса Вілліса його родина була змушена прямо говорити на тему, яку більшість уникає. Емма зазначає, що цей тип деменції робить розмови про смерть неминучими: "Більшість людей пов’язують смерть зі страхом і невідомістю. З лобно-скроневою деменцією уникнути цієї розмови неможливо — вона стає частиною життя".

У своїх мемуарах Гемінг зізналася, що готує доньок до майбутньої втрати, адже допомогти 13-річній Мейбл і 11-річній Евелін усвідомити "крихкість життя" на прикладі історії їхнього батька.

Брюс Вілліс Фото: Getty Images

У Брюса Вілліса деменція

У березні 2022 року родина актора оголосила, що 70-річний Брюс має афазію і тому завершує свою багаторічну акторську кар'єру. У лютому наступного року вони повідомили про його діагноз лобно-скроневої деменції.

У серпні цього року Емма Гемінг-Вілліс поскаржилась на те, що прийняла "важке рішення" переселити чоловіка в окремий будинок, пояснивши, що захворювання кінозірки вимагає цілодобового догляду в тихому, комфортному та безпечному середовищі.

