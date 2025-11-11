Дружина важкохворого Брюса Вілліса показала доньок актора: як вони виглядають (фото)

47-річну акторку та фотомодель Емму Гемінг з дочками, яких вона виховує разом зі своїм чоловіком Брюсом Віллісом, бачили разом у справах.

Дружину зірки "Міцного горішка" сфотографували в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, разом з 13-річною Мейбл та 11-річною Евелін. Про це пише Page Six.

Емма була одягнена невимушено: біла футболка, мішкуваті сині джинси та червоні кросівки Converse, доповнюючи свій образ блакитним светром, накинутим на плечі, та окулярами, а її довге каштанове волосся було розпущене.

Дружина та доньки Брюса Вілліса Фото: mega

Дівчата також були одягнені невимушено: Мейбл обрала сіру футболку з принтом, сині джинси та кросівки, а Евелін була в чорній майці, светрі в помаранчеву смужку, оливково-зелених штанах карго та кроксах.

Доньки Брюса Вілліса Фото: mega

Сестри виглядали у піднесеному настрої, посміхалися та розмовляли, йдучи на кілька кроків позаду своєї мами.

Відео дня

Зазначимо, що в актора також є троє старших доньок від ексдружини Демі Мур — Румер, Таллула та Скаут.

У Брюса Вілліса деменція

У березні 2022 року родина актора оголосила, що 70-річний Брюс має афазію і тому завершує свою багаторічну акторську кар'єру. У лютому наступного року вони повідомили про його діагноз лобно-скроневої деменції.

У серпні цього року Емма поскаржилась на те, що прийняла "важке рішення" переселити чоловіка в окремий будинок, пояснивши, що захворювання кінозірки вимагає цілодобового догляду в тихому, комфортному та безпечному середовищі. А доньки Брюса часто навідуються до нього.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Демі Мур висловила підтримку колишньому чоловіку Брюсу Віллісу на зірковому благодійному шоу на тлі боротьби актора з деменцією.

Емма Гемінг-Вілліс розповіла про ранній симптом деменції, який вона ніколи не забуде.

Крім того, дружина "міцного горішка" виступила проти критики щодо її рішення перевезти чоловіка з їхнього сімейного будинку.