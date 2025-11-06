Демі Мур підтримала колишнього чоловіка Брюса Вілліса, який бореться за життя (фото)
Американська акторка Демі Мур висловила підтримку колишньому чоловіку Брюсу Віллісу на зірковому благодійному шоу на тлі боротьби актора з деменцією.
Колишня дружина зірки "Міцного горішка" очолила церемонію прибуття на зірковий благодійний концерт, присвячений культовому актору на тлі його боротьби з лобно-скроневою деменцією. Про це пише Daily Mail.
Демі Мур підтримала Брюса Вілліса
Мур відвідала спеціальний захід Soho Sessions у Нью-Йорку, присвячений Віллісу та збору коштів для некомерційної організації "Асоціація лобно-скроневої дегенерації". Захід обіцяв дуже особливий вечір та виступ "на честь нашого друга Брюса Вілліса".
Демі виглядала стильно у повністю чорному вбранні, яке включало чорний бушлат, шкіряний топ з високим коміром та вузькі штани. 62-річна акторка носила своє довге чорне волосся розпущеним і продемонструвала жовтуваті окуляри.
Деменція в Брюса Вілліса
Після багаторічної голлівудської кар'єри 70-річний Вілліс несподівано оголосив про свій відхід з акторської кар'єри після того, як у 2022 році йому діагностували афазію, когнітивний розлад.
Рік потому, у лютому 2023 року, родина Брюса Вілліса підтвердила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію (ЛСД), форму деменції, яка спричиняє поступове зниження ділянок мозку, пов'язаних з особистістю та мовними здібностями.
Відтоді Вілліс перебуває під опікою своєї дружини Емми Гемінг, з якою в нього двоє маленьких дітей: 13-річна Мейбл та 11-річна Евелін.
Мур, яка була одружена з Віллісом з 1987 по 2000 рік, також виступила на підтримку свого колишнього чоловіка під час його тривалої боротьби зі здоров'ям, часто відвідуючи його та надаючи новини шанувальникам.
Мур та Вілліс підтримують дружні стосунки з моменту розлучення у 2000 році. Колишня голлівудська пара є батьками трьох дочок: Румер, 37 років, Скаут, 34 роки, та Таллули, 31 рік.
