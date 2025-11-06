Демі Мур підтримала колишнього чоловіка Брюса Вілліса, який бореться за життя (фото)

Американська акторка Демі Мур висловила підтримку колишньому чоловіку Брюсу Віллісу на зірковому благодійному шоу на тлі боротьби актора з деменцією.

Колишня дружина зірки "Міцного горішка" очолила церемонію прибуття на зірковий благодійний концерт, присвячений культовому актору на тлі його боротьби з лобно-скроневою деменцією. Про це пише Daily Mail.

Демі Мур підтримала Брюса Вілліса

Мур відвідала спеціальний захід Soho Sessions у Нью-Йорку, присвячений Віллісу та збору коштів для некомерційної організації "Асоціація лобно-скроневої дегенерації". Захід обіцяв дуже особливий вечір та виступ "на честь нашого друга Брюса Вілліса".

Демі виглядала стильно у повністю чорному вбранні, яке включало чорний бушлат, шкіряний топ з високим коміром та вузькі штани. 62-річна акторка носила своє довге чорне волосся розпущеним і продемонструвала жовтуваті окуляри.

Демі Мур підтримала Брюса Вілліса Фото: Daily Mail

Деменція в Брюса Вілліса

Після багаторічної голлівудської кар'єри 70-річний Вілліс несподівано оголосив про свій відхід з акторської кар'єри після того, як у 2022 році йому діагностували афазію, когнітивний розлад.

Рік потому, у лютому 2023 року, родина Брюса Вілліса підтвердила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію (ЛСД), форму деменції, яка спричиняє поступове зниження ділянок мозку, пов'язаних з особистістю та мовними здібностями.

Відтоді Вілліс перебуває під опікою своєї дружини Емми Гемінг, з якою в нього двоє маленьких дітей: 13-річна Мейбл та 11-річна Евелін.

Мур, яка була одружена з Віллісом з 1987 по 2000 рік, також виступила на підтримку свого колишнього чоловіка під час його тривалої боротьби зі здоров'ям, часто відвідуючи його та надаючи новини шанувальникам.

Брюс Вілліс Фото: Getty Images

Мур та Вілліс підтримують дружні стосунки з моменту розлучення у 2000 році. Колишня голлівудська пара є батьками трьох дочок: Румер, 37 років, Скаут, 34 роки, та Таллули, 31 рік.

