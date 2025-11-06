Деми Мур поддержала бывшего мужа Брюса Уиллиса, который борется за жизнь (фото)
Американская актриса Деми Мур выразила поддержку бывшему мужу Брюсу Уиллису на звездном благотворительном шоу на фоне борьбы актера с деменцией.
Бывшая жена звезды "Крепкого орешка" возглавила церемонию прибытия на звездный благотворительный концерт, посвященный культовому актеру на фоне его борьбы с лобно-височной деменцией. Об этом пишет Daily Mail.
Деми Мур поддержала Брюса Уиллиса
Мур посетила специальное мероприятие Soho Sessions в Нью-Йорке, посвященное Уиллису и сбору средств для некоммерческой организации "Ассоциация лобно-височной дегенерации". Мероприятие обещало очень особенный вечер и выступление "в честь нашего друга Брюса Уиллиса".
Деми выглядела стильно в полностью черном наряде, который включал черный бушлат, кожаный топ с высоким воротником и узкие брюки. 62-летняя актриса носила свои длинные черные волосы распущенными и продемонстрировала желтоватые очки.
Деменция у Брюса Уиллиса
После многолетней голливудской карьеры 70-летний Уиллис неожиданно объявил о своем уходе из актерской карьеры после того, как в 2022 году ему диагностировали афазию, когнитивное расстройство.
Год спустя, в феврале 2023 года, семья Брюса Уиллиса подтвердила, что он страдает лобно-височной деменцией (ЛСД), формой деменции, которая вызывает постепенное снижение участков мозга, связанных с личностью и речевыми способностями.
С тех пор Уиллис находится под опекой своей жены Эммы Хеминг, с которой у него двое маленьких детей: 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин.
Мур, которая была замужем за Уиллисом с 1987 по 2000 год, также выступила в поддержку своего бывшего мужа во время его длительной борьбы со здоровьем, часто посещая его и предоставляя новости поклонникам.
Мур и Уиллис поддерживают дружеские отношения с момента развода в 2000 году. Бывшая голливудская пара является родителями трех дочерей: Румер, 37 лет, Скаут, 34 года, и Таллулы, 31 год.
