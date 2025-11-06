Деми Мур поддержала бывшего мужа Брюса Уиллиса, который борется за жизнь (фото)

Американская актриса Деми Мур выразила поддержку бывшему мужу Брюсу Уиллису на звездном благотворительном шоу на фоне борьбы актера с деменцией.

Бывшая жена звезды "Крепкого орешка" возглавила церемонию прибытия на звездный благотворительный концерт, посвященный культовому актеру на фоне его борьбы с лобно-височной деменцией. Об этом пишет Daily Mail.

Деми Мур поддержала Брюса Уиллиса

Мур посетила специальное мероприятие Soho Sessions в Нью-Йорке, посвященное Уиллису и сбору средств для некоммерческой организации "Ассоциация лобно-височной дегенерации". Мероприятие обещало очень особенный вечер и выступление "в честь нашего друга Брюса Уиллиса".

Деми выглядела стильно в полностью черном наряде, который включал черный бушлат, кожаный топ с высоким воротником и узкие брюки. 62-летняя актриса носила свои длинные черные волосы распущенными и продемонстрировала желтоватые очки.

Відео дня

Деми Мур поддержала Брюса Уиллиса Фото: Daily Mail

Деменция у Брюса Уиллиса

После многолетней голливудской карьеры 70-летний Уиллис неожиданно объявил о своем уходе из актерской карьеры после того, как в 2022 году ему диагностировали афазию, когнитивное расстройство.

Год спустя, в феврале 2023 года, семья Брюса Уиллиса подтвердила, что он страдает лобно-височной деменцией (ЛСД), формой деменции, которая вызывает постепенное снижение участков мозга, связанных с личностью и речевыми способностями.

С тех пор Уиллис находится под опекой своей жены Эммы Хеминг, с которой у него двое маленьких детей: 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин.

Мур, которая была замужем за Уиллисом с 1987 по 2000 год, также выступила в поддержку своего бывшего мужа во время его длительной борьбы со здоровьем, часто посещая его и предоставляя новости поклонникам.

Брюс Уиллис Фото: Getty Images

Мур и Уиллис поддерживают дружеские отношения с момента развода в 2000 году. Бывшая голливудская пара является родителями трех дочерей: Румер, 37 лет, Скаут, 34 года, и Таллулы, 31 год.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Эмма Хеминг вспомнила день, когда она узнала, что ее муж столкнется с деменцией.