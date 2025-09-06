"По телу бегали мурашки": как жена Брюса Уиллиса на самом деле узнала о его болезни

Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, вспомнила ужасный день, когда она узнала, что ее муж столкнется с деменцией в будущем.

70-летней легенде фильма "Крепкий орешек" в 2023 году официально поставили диагноз лобно-височная деменция (ЛСД) — заболевание, которое разрушает личность и речевые навыки. Об этом пишет People.

С тех пор он ушел на пенсию из Голливуда. У пары две дочери — 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин — и они женаты уже 16 лет.

Только на прошлой неделе Эмма призналась, что ее "самым трудным решением" было перевезти Брюса во второй дом, где он окружен постоянной командой ухода, поскольку его состояние ухудшается.

Теперь она вспомнила, когда впервые услышала слова, которые изменили все еще в ноябре 2022 года.

"Я уверена, что врач объяснял, что такое ЛСД, [но] я ничего не слышала. У меня по телу бегали мурашки. В ушах шумело. Я уверена, что он давал нам информацию, но все, что я слышала, было просто: "Приходите еще раз, и вот вам брошюра"", — рассказала она журналу.

Брюс Уиллис с женой Фото: Emma Heming Willis/Instagram

Хотя диагноз наконец объяснил тревожные изменения в поведении Брюса, Эмма говорит, что она была поражена отсутствием поддержки: "Я была благодарна за то, что мне поставили диагноз, но от этой болезни нет лекарства, и то, что нас отправили в путь без поддержки, ничего особенного, было действительно травматично".

Геминг добавила, что такое случается не только с их семьей. Именно так многие люди получают новости о своем диагнозе.

Деми Мур рассказала о горе, которое она переживала, наблюдая за тем, как Брюс Уиллис страдает от деменции.

Состояние актера сильно ухудшилось: он не может говорить и ходить.

Кроме того, жена Брюса решила перевезти его в отдельный одноэтажный дом.