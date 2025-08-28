"Одно из самых сложных решений": больного Брюса Уиллиса переселили в другой дом
Жена Брюса Уиллиса приложила немало усилий, чтобы помочь ему в борьбе с деменцией. 70-летний актер сейчас живет во "втором доме" неподалеку, чтобы иметь возможность получать круглосуточный уход.
Эмма Хэминг-Уиллис дала интервью Дайан Сойер и рассказала, что ее муж живет отдельно. "Это было одно из самых сложных решений, которые мне пришлось принять до сих пор. Но я знала, что, прежде всего, Брюс хотел бы этого для наших дочерей", — сказала избранница актера. Об этом пишет People.
"Знаете, он хотел бы, чтобы они жили в доме, который больше соответствует их потребностям, а не его потребностям", — добавила женщина.
Деменция у Брюса Уиллиса
Эмма отметила, что 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин, "часто" видят своего отца дома, в частности во время завтрака и ужина.
У Уиллиса, у которого также есть дочери Румер (37 лет), Скаут (34 года) и Таллула (31 год) от бывшей жены Деми Мур, в 2023 году диагностировали лобно-височную деменцию. После этого он полностью отошел от публичной жизни.
Эмма говорила, что мозг звезды фильма "Крепкий орешек" "его подводит".
"Язык исчезает. Мы научились адаптироваться и имеем способ общения с ним, который является просто другим", — рассказала Эмма.
Впрочем, актриса уточнила, что ее муж "все еще очень подвижен" и "в целом имеет действительно отличное здоровье". Хеминг также вспомнила, как Уиллис демонстрировал едва заметные признаки того, что что-то не так, прежде чем ему поставили официальный диагноз.
"Для человека, который был очень разговорчивым и очень вовлеченным, он был немного тише", — вспомнила она.
Проблемы со здоровьем актера даже сказались на его отношениях с женой, с которой он женат с 2009 года.
"Я не понимала, что происходит. Я просто подумала: могу ли я оставаться в браке, который не похож на тот, что был у нас? Это уже не похоже на брак?" — призналась актриса.
