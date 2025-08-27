"Мозг подводит": жена Брюса Уиллиса расплакалась, рассказывая о состоянии актера

Легендарный голливудский актер Брюс Уиллис страдает лобно-височной деменцией (ЛСД) и его состояние ухудшается. Супруга Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что актера "подводит мозг" и все больше ухудшаются речевые навыки.

Эмма, рассказывая о состоянии своего мужа, также поделилась, что у них бывают иногда моменты, когда Брюс Уиллис ведет себя так, как и раньше, до болезни. Об этом женщина рассказала в интервью для ABC News.

Эмма Хеминг-Уиллис расплакалась, когда призналась журналистам, что у пары бывают даже не дни, а лишь короткие мгновения, когда Брюс такой, каким был когда-то.

"Он так искренне смеется, и иногда можно увидеть этот блеск в его глазах или эту улыбку, и я переношусь, и мне просто трудно это увидеть, потому что эти моменты так же быстро появляются, как и исчезают, и это трудно, но я благодарна", — отметила жена актера.

Она также рассказала, когда впервые увидела, что с Брюсом что-то не так. Это случилось, по ее словам, когда он стал замкнутым в себе. Будучи человеком разговорчивым всегда и вовлеченным в разговор, актер начал замыкаться и стал "тише".

В каком состоянии Брюс Уиллис сейчас

Сейчас Брюс Уиллис начал "забывать слова", а также к нему вернулась проблема, которой он страдал в детстве: актер начал заикаться.

"Он чувствовал себя немного отстраненным, очень холодным, не таким, как Брюс, который был очень теплым и ласковым", — призналась жена.

По ее словам, актер становился полной противоположностью себя самого, и это было "тревожно и страшно". Эмма едва сдерживала слезы, рассказывая о состоянии мужа, и проблемах, которые появились из-за болезни.

"Брюс в целом в отличном состоянии здоровья; просто его мозг его подводит. Речь ухудшается", — призналась она, добавив, что они "научились адаптироваться" и имеют собственный способ общения.

С тех пор как Брюсу Уиллису диагностировали тяжелую болезнь, Эмма постоянно находится рядом с ним и ухаживает, всячески поддерживая. Хотя, как она сама признается, это совсем нелегко.

Жена актера решила собрать свой опыт и мысли в книгу "Неожиданное путешествие: поиск силы, надежды и себя на пути ухода". Она должна выйти в свет в сентябре.

Напомним, 22 июля издание The Economic Times сообщило, что состояние Брюса Уиллиса ухудшилось: актер не может говорить и ходить.

Также в феврале, как писало медиа Variety, Деми Мур рассказывала о дружбе с Брюсом Уиллисом.