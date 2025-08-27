"Мозок підводить": дружина Брюса Вілліса розплакалася, розповідаючи про стан актора

Легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс страждає на лобно-скроневу деменцію (ЛСД) і його стан погіршується. Дружина Емма Гемінг-Вілліс зізналася, що актора "підводить мозок" і дедалі більше погіршуються мовні навички.

Related video

Емма, розповідаючи про стан свого чоловіка, також поділилася, що у них бувають іноді моменти, коли Брюс Вілліс поводиться так, як і раніше, до хвороби. Про це жінка розповіла в інтерв'ю для ABC News.

Емма Гемінг-Вілліс розплакалася, коли зізналася журналістам, що у пари бувають навіть не дні, а лише короткі миті, коли Брюс такий, яким був колись.

"Він так щиро сміється, і іноді можна побачити цей блиск в його очах або цю посмішку, і я переношуся, і мені просто важко це побачити, бо ці моменти так само швидко з'являються, як і зникають, і це важко, але я вдячна", — зазначила дружина актора.

Вона також розповіла, коли вперше побачила, що з Брюсом щось не так. Це трапилося, за її словами, коли він став замкненим у собі. Бувши людиною балакучою завжди та залученою у розмову, актор почав замикатися й став "тихішим".

У якому стані Брюс Вілліс зараз

Зараз Брюс Вілліс почав "забувати слова", а також до нього повернулася проблема, на яку він страждав у дитинстві: актор почав заїкатися.

"Він почувався трохи відстороненим, дуже холодним, не таким, як Брюс, який був дуже теплим і ласкавим", — зізналася дружина.

За її словами, актор ставав цілковитою протилежністю себе самого, й це було "тривожно та страшно". Емма ледь стримувала сльози, розповідаючи про стан чоловіка, і проблеми, які з'явилися через хворобу.

"Брюс загалом у відмінному стані здоров’я; просто його мозок його підводить. Мова погіршується", — зізналася вона, додавши, що вони "навчилися адаптуватися" і мають власний спосіб спілкування.

Відколи Брюсу Віллісу діагностували важку хворобу, Емма постійно перебуває поруч з ним та доглядає, всіляко підтримуючи. Хоча, як вона сама зізнається, це зовсім нелегко.

Дружина актора вирішила зібрати свій досвід і думки у книгу "Несподівана подорож: пошук сили, надії та себе на шляху догляду". Вона має вийти друком у вересні.

Нагадаємо, 22 липня видання The Economic Times повідомило, що стан Брюса Вілліса погіршився: актор не може говорити і ходити.

Також у лютому, як писало медіа Variety, Демі Мур розповідала про дружбу з Брюсом Віллісом.