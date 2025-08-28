"Одне з найскладніших рішень": хворого Брюса Вілліса переселили в інший будинок

Дружина Брюса Вілліса доклала чимало зусиль, щоб допомогти йому в боротьбі з деменцією. 70-річний актор наразі живе у "другому будинку" неподалік, щоб мати можливість отримувати цілодобовий догляд.

Емма Гемінг-Вілліс дала інтерв'ю Даян Сойєр і розповіла, що її чоловік живе окремо. "Це було одне з найскладніших рішень, які мені довелося прийняти досі. Але я знала, що, перш за все, Брюс хотів би цього для наших дочок", — сказала обраниця актора. Про це пише People.

"Знаєте, він хотів би, щоб вони жили в будинку, який більше відповідає їхнім потребам, а не його потребам", — додала жінка.

Деменція у Брюса Вілліса

Емма зазначила, що 13-річна Мейбл та 11-річна Евелін, "часто" бачать свого батька вдома, зокрема під час сніданку та вечері.

У Вілліса, у якого також є доньки Румер (37 років), Скаут (34 роки) та Таллула (31 рік) від колишньої дружини Демі Мур, у 2023 році діагностували лобно-скроневу деменцію. Після цього він повністю відійшов від публічного життя.

Емма казала, що мозок зірки фільму "Міцний горішок" "його підводить".

Брюс Вілліс з онукою Луеттою Фото: Instagram @rumerwillis

"Мова зникає. Ми навчилися адаптуватися і маємо спосіб спілкування з ним, який є просто іншим", — розповіла Емма.

Втім, акторка уточнила, що її чоловік "все ще дуже рухливий" і "загалом має справді чудове здоров'я". Гемінг також згадала, як Вілліс демонстрував ледь помітні ознаки того, що щось не так, перш ніж йому поставили офіційний діагноз.

"Для людини, яка була дуже балакучою та дуже залученою, він був трохи тихішим", — пригадала вона.

Брюс Вілліс з дружиною та доньками Фото: Bruce Willis/Instagram

Проблеми зі здоров’ям актора навіть позначилися на його стосунках з дружиною, з якою він одружений з 2009 року.

"Я не розуміла, що відбувається. Я просто подумала: чи можу я залишатися в шлюбі, який не схожий на той, що був у нас? Це вже не схоже на шлюб?" — зізналася акторка.

