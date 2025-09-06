"По тілу бігали мурашки": як дружина Брюса Вілліса насправді дізналася про його хворобу

Дружина Брюса Вілліса, Емма Гемінг, пригадала жахливий день, коли вона дізналася, що її чоловік зіткнеться з деменцією в майбутньому.

70-річній легенді фільму "Міцний горішок" у 2023 році офіційно поставили діагноз лобно-скронева деменція (ЛСД) — захворювання, яке руйнує особистість і мовні навички. Про це пише People.

Відтоді він пішов на пенсію з Голлівуду. У пари дві доньки — 13-річна Мейбл та 11-річна Евелін — і вони одружені вже 16 років.

Лише минулого тижня Емма зізналася, що її "найважчим рішенням" було перевезти Брюса до другого будинку, де він оточений постійною командою догляду, оскільки його стан погіршується.

Тепер вона пригадала, коли вперше почула слова, які змінили все ще в листопаді 2022 року.

"Я впевнена, що лікар пояснював, що таке ЛСД, [але] я нічого не чула. У мене по тілу бігали мурашки. У вухах шуміло. Я впевнена, що він давав нам інформацію, але все, що я чула, було просто: "Завітайте ще раз, і ось вам брошура"", — розповіла вона журналу.

Хоча діагноз нарешті пояснив тривожні зміни в поведінці Брюса, Емма каже, що вона була вражена відсутністю підтримки: "Я була вдячна за те, що мені поставили діагноз, але від цієї хвороби немає ліків, і те, що нас відправили в дорогу без підтримки, нічого особливого, було справді травматично".

Гемінг додала, що таке трапляється не тільки з їхньою родиною. Саме так багато людей отримують новини про свій діагноз.

