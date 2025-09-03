"Був таким яскравим": Демі Мур висловилася про хворого Брюса Вілліса

Американська акторка Демі Мур чесно розповіла про горе, яке вона переживала, спостерігаючи за тим, як її колишній чоловік Брюс Вілліс страждає від деменції.

Related video

Коли зірка "Міцного горішка" покинув Голлівуд через серйозні проблеми зі здоров'ям, його змішана родина згуртувалася навколо нього, включаючи Мур та їхніх дочок Румер, Скаут та Таллулу. Про це пише Daily Mail.

Основним опікуном є його друга дружина Емма Гемінг, з якою Брюс виховує двох молодших дочок: Мейбл (13 років) та Евелін (11 років).

Гемінг поговорила з Опрою Вінфрі про процес догляду за хворим чоловіком, який вона детально описує у своїх майбутніх мемуарах "Несподівана подорож". Під час їхньої розмови Вінфрі прослухала уривок з нещодавнього інтерв'ю з Демі Мур, яка висловила власну думку про цей досвід.

"Це важко. Важко бачити, як хтось, хто був таким яскравим, сильним і таким цілеспрямованим, переходить в інші частини себе", — сказала тоді Демі.

"Але знаєте, моя особлива точка зору така: я завжди кажу, що дуже важливо просто зустрітися з ними там, де вони є. Не очікуйте, що вони повинні бути тими, ким вони були, або тими, ким ви хочете, щоб вони були", — додала вона.

Брюс Вілліс та Демі Мур з донькою Фото: Demi Moore/Instagram

У Брюса Вілліса деменція

Хвороба актора, лобно-скронева деменція (ЛСД), атакує частини мозку, що відповідають за мову та особистість. Нещодавно дружина голлівудського актора розповіла, що "найважчим рішенням", яке вона прийняла, доглядаючи за ним, було перевезти Брюса в окремий одноповерховий будинок подалі від їхнього основного місця проживання.

Вілліс живе там з командою догляду, яка працює постійно, а Гемінг часто приводить до нього дочок Мейбл та Евелін: на сніданок та вечерю.

Брюс Вілліс з родиною Фото: demimoore/instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дружина Брюса розплакалася, коли зізналася, що в пари бувають лише короткі миті, коли той буває попереднім.

Стан актора погіршився: він не може говорити і ходити.

Крім того, Демі Мур показала свою дворічну онуку Луетту.