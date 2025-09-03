"Был таким ярким": Деми Мур высказалась о больном Брюсе Уиллисе

Американская актриса Деми Мур честно рассказала о горе, которое она переживала, наблюдая за тем, как ее бывший муж Брюс Уиллис страдает от деменции.

Когда звезда "Крепкого орешка" покинул Голливуд из-за серьезных проблем со здоровьем, его смешанная семья сплотилась вокруг него, включая Мур и их дочерей Румер, Скаут и Таллулу. Об этом пишет Daily Mail.

Основным опекуном является его вторая жена Эмма Хеминг, с которой Брюс воспитывает двух младших дочерей: Мейбл (13 лет) и Эвелин (11 лет).

Хеминг поговорила с Опрой Уинфри о процессе ухода за больным мужем, который она подробно описывает в своих будущих мемуарах "Неожиданное путешествие". Во время их разговора Уинфри прослушала отрывок из недавнего интервью с Деми Мур, которая высказала собственное мнение об этом опыте.

"Это тяжело. Трудно видеть, как кто-то, кто был таким ярким, сильным и таким целеустремленным, переходит в другие части себя", — сказала тогда Деми.

"Но знаете, моя особая точка зрения такова: я всегда говорю, что очень важно просто встретиться с ними там, где они есть. Не ожидайте, что они должны быть теми, кем они были, или теми, кем вы хотите, чтобы они были", — добавила она.

Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью Фото: Demi Moore/Instagram

У Брюса Уиллиса деменция

Болезнь актера, лобно-височная деменция (ЛСД), атакует части мозга, отвечающие за речь и личность. Недавно жена голливудского актера рассказала, что "самым трудным решением", которое она приняла, ухаживая за ним, было перевезти Брюса в отдельный одноэтажный дом подальше от их основного места жительства.

Уиллис живет там с командой ухода, которая работает постоянно, а Хеминг часто приводит к нему дочерей Мейбл и Эвелин: на завтрак и ужин.

Брюс Уиллис с семьей Фото: demimoore/instagram

