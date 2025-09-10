Жена Брюса Уиллиса объяснила решение переселить больного актера от семьи
Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, выступает против критики относительно ее решения перевезти актера из их семейного дома, поскольку тот в последние годы борется с лобно-височной деменцией.
Эмма признала осуждение, с которым столкнулась в сети, но подчеркнула, что этот шаг был сделан в лучших интересах ее мужа и их дочерей, 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин. Об этом пишет Daily Mail.
Брюса Уиллиса переселили в другой дом
"Это было самое безопасное и лучшее решение — не только для Брюса, но и для наших двух маленьких девочек. И, знаете, это на самом деле не обсуждается", — сказала она.
Хеминг объяснила, что проживание ее мужа во втором доме с постоянной командой ухода гарантирует круглосуточное удовлетворение его потребностей, а также защищает благополучие их дочерей.
"Теперь я знаю, что Брюс имеет лучший уход 100% времени. Его потребности, как и потребности наших двух маленьких дочерей, удовлетворяются 100% времени", — добавила женщина.
70-летней звезде фильма "Крепкий орешек" в 2023 году поставили диагноз лобно-височной деменции. На прошлой неделе Эмма призналась, что ее "самым трудным решением" было перевезти Брюса во второй дом, где он окружен постоянной командой ухода, поскольку его состояние ухудшается.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Эмма Хеминг вспомнила ужасный день, когда она узнала, что ее муж столкнется с деменцией.
- Деми Мур рассказала о горе, которое она переживала, наблюдая за тем, как ее бывший муж страдает от деменции.
Кроме того, Хеминг расплакалась, когда рассказывала, что у пары бывают лишь короткие мгновения, когда Брюс бывает предыдущим.