Жена Брюса Уиллиса объяснила решение переселить больного актера от семьи

Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, выступает против критики относительно ее решения перевезти актера из их семейного дома, поскольку тот в последние годы борется с лобно-височной деменцией.

Эмма признала осуждение, с которым столкнулась в сети, но подчеркнула, что этот шаг был сделан в лучших интересах ее мужа и их дочерей, 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин. Об этом пишет Daily Mail.

Брюса Уиллиса переселили в другой дом

"Это было самое безопасное и лучшее решение — не только для Брюса, но и для наших двух маленьких девочек. И, знаете, это на самом деле не обсуждается", — сказала она.

Хеминг объяснила, что проживание ее мужа во втором доме с постоянной командой ухода гарантирует круглосуточное удовлетворение его потребностей, а также защищает благополучие их дочерей.

"Теперь я знаю, что Брюс имеет лучший уход 100% времени. Его потребности, как и потребности наших двух маленьких дочерей, удовлетворяются 100% времени", — добавила женщина.

Брюс Уиллис Фото: Getty Images

70-летней звезде фильма "Крепкий орешек" в 2023 году поставили диагноз лобно-височной деменции. На прошлой неделе Эмма призналась, что ее "самым трудным решением" было перевезти Брюса во второй дом, где он окружен постоянной командой ухода, поскольку его состояние ухудшается.

Брюс Уиллис с внучкой Фото: Instagram @rumerwillis

