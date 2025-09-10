Дружина Брюса Вілліса пояснила рішення переселити хворого актора від родини
Дружина Брюса Вілліса, Емма Гемінг, виступає проти критики щодо її рішення перевезти актора з їхнього сімейного будинку, оскільки той останніми роками бореться з лобно-скроневою деменцією.
Емма визнала осуд, з яким зіткнулася в мережі, але наголосила, що цей крок був зроблений в найкращих інтересах її чоловіка та їхніх дочок, 13-річної Мейбл та 11-річної Евелін. Про це пише Daily Mail.
Брюса Вілліса переселили в інший будинок
"Це було найбезпечніше та найкраще рішення — не лише для Брюса, але й для наших двох маленьких дівчаток. І, знаєте, це насправді не обговорюється", — сказала вона.
Гемінг пояснила, що проживання її чоловіка у другому будинку з постійною командою догляду гарантує цілодобове задоволення його потреб, а також захищає благополуччя їхніх дочок.
"Тепер я знаю, що Брюс має найкращий догляд 100% часу. Його потреби, як і потреби наших двох маленьких дочок, задовольняються 100% часу", — додала жінка.
70-річній зірці фільму "Міцний горішок" у 2023 році поставили діагноз лобно-скроневої деменції. Минулого тижня Емма зізналася, що її "найважчим рішенням" було перевезти Брюса до другого будинку, де він оточений постійною командою догляду, оскільки його стан погіршується.
Крім того, Гемінг розплакалася, коли розповідала, що в пари бувають лише короткі миті, коли Брюс буває попереднім.