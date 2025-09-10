Дружина Брюса Вілліса пояснила рішення переселити хворого актора від родини

Дружина Брюса Вілліса, Емма Гемінг, виступає проти критики щодо її рішення перевезти актора з їхнього сімейного будинку, оскільки той останніми роками бореться з лобно-скроневою деменцією.

Емма визнала осуд, з яким зіткнулася в мережі, але наголосила, що цей крок був зроблений в найкращих інтересах її чоловіка та їхніх дочок, 13-річної Мейбл та 11-річної Евелін. Про це пише Daily Mail.

Брюса Вілліса переселили в інший будинок

"Це було найбезпечніше та найкраще рішення — не лише для Брюса, але й для наших двох маленьких дівчаток. І, знаєте, це насправді не обговорюється", — сказала вона.

Гемінг пояснила, що проживання її чоловіка у другому будинку з постійною командою догляду гарантує цілодобове задоволення його потреб, а також захищає благополуччя їхніх дочок.

"Тепер я знаю, що Брюс має найкращий догляд 100% часу. Його потреби, як і потреби наших двох маленьких дочок, задовольняються 100% часу", — додала жінка.

Брюс Вілліс Фото: Getty Images

70-річній зірці фільму "Міцний горішок" у 2023 році поставили діагноз лобно-скроневої деменції. Минулого тижня Емма зізналася, що її "найважчим рішенням" було перевезти Брюса до другого будинку, де він оточений постійною командою догляду, оскільки його стан погіршується.

Брюс Вілліс з онукою Фото: Instagram @rumerwillis

