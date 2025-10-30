Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса вспомнила первый симптом деменции: "Я бы не подумала"

Эмма Хеминг-Виллис рассказала о тревожном предупреждении, которое она получила от невролога Брюса Уиллиса, и о раннем симптоме, который она никогда не забудет.

Жена голливудского актера в новом интервью с Элизабет Варгас из NewsNation вспомнила тревожный совет, который она получила от невролога своего мужа, момент, который заставил ее осознать, что ей нужно принять меры как для себя, так и для своей семьи.

Совет Эмме

"Уход может быть очень вредным для вашего здоровья. Я этого не знала, и я была благодарна, но и встревожена, что его невролог поделился этим со мной, и это был призыв ко мне начать заботиться о себе, не только о Брюсе, но и о наших двух маленьких дочерях", — вспомнила она.

47-летняя модель также вспомнила о самых первых признаках того, что с ее мужем что-то не так, задолго до того, как ему поставили диагноз лобно-височная деменция (ЛСД).

Эмма Хеминг-Уиллис с дочерьми Фото: Emma Heming Willis/Instagram

Первый признак болезни

"Я думаю, что я заметила, что его заикание начало возвращаться", — вспомнила Эмма.

У Брюса Уиллиса было сильное заикание в детстве, но во взрослом возрасте ему удалось его контролировать.

"Потом я начала замечать, что оно возвращается. Никогда в самых смелых мечтах я бы не подумала, что это теперь становится симптомом ЛСД", — говорит жена актера.

Брюс Уиллис Фото: Getty Images

У Брюса и Эммы есть две дочери, 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин, которые наблюдали, как здоровье их отца ухудшается из-за лобно-височной деменции, диагностированной в 2023 году. Эмма также недавно рассказала, что ее дочери скучают по своему отцу.

