Дружина важкохворого Брюса Вілліса пригадала перший симптом деменції: "Я б не подумала"

Емма Гемінг-Вілліс розповіла про тривожне попередження, яке вона отримала від невролога Брюса Вілліса, та про ранній симптом, який вона ніколи не забуде.

Дружина голлівудського актора в новому інтерв'ю з Елізабет Варгас з NewsNation пригадала тривожну пораду, яку вона отримала від невролога свого чоловіка, момент, який змусив її усвідомити, що їй потрібно вжити заходів як для себе, так і для своєї родини.

Порада Еммі

"Догляд може бути дуже шкідливим для вашого здоров'я. Я цього не знала, і я була вдячна, але й стривожена, що його невролог поділився цим зі мною, і це був заклик до мене почати піклуватися про себе, не лише про Брюса, а й про наших двох маленьких доньок", — згадала вона.

47-річна модель також згадала про найперші ознаки того, що з її чоловіком щось не так, задовго до того, як йому поставили діагноз лобно-скронева деменція (ЛСД).

Емма Гемінг-Вілліс з доньками Фото: Emma Heming Willis/Instagram

Перша ознака хвороби

"Я думаю, що я помітила, що його заїкання почало повертатися", — пригадала Емма.

У Брюса Вілліса було сильне заїкання в дитинстві, але в дорослому віці йому вдалося його контролювати.

"Потім я почала помічати, що воно повертається. Ніколи в найсміливіших мріях я б не подумала, що це тепер стає симптомом ЛСД", — каже дружина актора.

Брюс Вілліс Фото: Getty Images

У Брюса та Емми є дві доньки, 13-річна Мейбл та 11-річна Евелін, які спостерігали, як здоров'я їхнього батька погіршується через лобно-скроневу деменцію, діагностовану у 2023 році. Емма також нещодавно розповіла, що її доньки сумують за своїм батьком.

