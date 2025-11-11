Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала дочерей актера: как они выглядят (фото)

47-летнюю актрису и фотомодель Эмму Хеминг с дочерьми, которых она воспитывает вместе со своим мужем Брюсом Уиллисом, видели вместе по делам.

Жену звезды "Крепкого орешка" сфотографировали в Санта-Монике, штат Калифорния, вместе с 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин. Об этом пишет Page Six.

Эмма была одета непринужденно: белая футболка, мешковатые синие джинсы и красные кроссовки Converse, дополняя свой образ голубым свитером, накинутым на плечи, и очками, а ее длинные каштановые волосы были распущены.

Жена и дочери Брюса Уиллиса Фото: mega

Девушки также были одеты непринужденно: Мейбл выбрала серую футболку с принтом, синие джинсы и кроссовки, а Эвелин была в черной майке, свитере в оранжевую полоску, оливково-зеленых брюках карго и кроссовках.

Дочери Брюса Уиллиса Фото: mega

Сестры выглядели в приподнятом настроении, улыбались и разговаривали, идя на несколько шагов позади своей мамы.

Отметим, что у актера также есть трое старших дочерей от экс-жены Деми Мур — Румер, Таллула и Скаут.

У Брюса Уиллиса деменция

В марте 2022 года семья актера объявила, что 70-летний Брюс имеет афазию и поэтому завершает свою многолетнюю актерскую карьеру. В феврале следующего года они сообщили о его диагнозе лобно-височной деменции.

В августе этого года Эмма пожаловалась на то, что приняла "трудное решение" переселить мужа в отдельный дом, объяснив, что заболевание кинозвезды требует круглосуточного ухода в тихой, комфортной и безопасной среде. А дочери Брюса часто наведываются к нему.

