Жена больного Брюса Уиллиса ошеломила, что сделает с его мозгом после смерти

Вторая жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что приняла одно из самых трудных решений в своей жизни — пожертвовать мозг любимого для научных исследований после его смерти.

По ее словам, это "эмоционально сложно, но научно необходимо". Эмма объяснила, что именно анализ тканей мозга помогает понять механизмы редких форм деменции, которые невозможно полностью изучить с помощью медицинских снимков. Об этом пишет The WP Times.

Мозг Брюса Уиллиса пожертвуют науке

Получить мозг актера смогут ведущие мировые центры нейродегенеративных исследований.

"Это не символично. Это — наука. Однажды это может помочь другим семьям", — отметила жена актера.

После тяжелого диагноза Брюса Уиллиса его семья была вынуждена прямо говорить на тему, которую большинство избегает. Эмма отмечает, что этот тип деменции делает разговоры о смерти неизбежными: "Большинство людей связывают смерть со страхом и неизвестностью. С лобно-височной деменцией избежать этого разговора невозможно — он становится частью жизни".

В своих мемуарах Хеминг призналась, что готовит дочерей к предстоящей потере, чтобы помочь 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин осознать "хрупкость жизни" на примере истории их отца.

Брюс Уиллис Фото: Getty Images

У Брюса Уиллиса деменция

В марте 2022 года семья актера объявила, что 70-летний Брюс имеет афазию и поэтому завершает свою многолетнюю актерскую карьеру. В феврале следующего года они сообщили о его диагнозе лобно-височной деменции.

В августе этого года Эмма Хеминг-Уиллис пожаловалась на то, что приняла "трудное решение" переселить мужа в отдельный дом, объяснив, что заболевание кинозвезды требует круглосуточного ухода в тихой, комфортной и безопасной среде.

