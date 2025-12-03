Суперзвезда Сабрина Карпентер и Белый дом вышли на тропу войны: что случилось

Команда Белого дома по работе с социальными сетями оказалась в центре скандала с одной из крупнейших мировых поп-звезд после того, как они использовали песню Сабрины Карпентер "Juno" для иллюстрации работы миграционной полиции.

Обладательница премии "Грэмми" певица и автор песен назвала видео "злым и отвратительным". "Никогда не используйте меня или мою музыку в своих бесчеловечных целях", — написала Сабрина Карпентер в X.

Видео Белого дома в котором использовалась песня Сабрины Карпентер

Сабрина Карпентер, исполняя со знаменитостями песню "Juno", передает им пару розовых пушистых наручников.

Сабрина возмущена использованием ее хита Фото: Скриншот

Белый дом в ответ на критику использовал в своем заявлении слова самой Карпентер.

"Вот короткое и приятное сообщение для Сабрины Карпентер: мы не будем извиняться за депортацию из нашей страны опасных преступников, убийц, насильников и педофилов. Любой, кто защищает этих больных монстров, должно быть, глупец, или "это просто медленно", — заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон.

Відео дня

По состоянию на утро 3 декабря видео с песней Сабрины Карпентер все еще было доступно на X и TikTok.

Карпентер передала пару наручников Джо Кири на своем концерте

Это не первый случай, когда Белый дом Трампа использует песни артистов без их согласия, чо вызывает скандалы.

В похожем видео, опубликованном Министерством внутренней безопасности в прошлом месяце, медиафайлы по одной из песен Оливии Родриго "All-American Bitch" были отключены в Instagram, хотя она по-прежнему отображается в X.

Певица и автор песен раскритиковала использование своей песни в агитационных роликах Белого дома: "Никогда не используйте мои песни для продвижения вашей расистской, оскорбительной пропаганды", — написала она.

В социальных сетях Белого дома также было опубликовано видео Дональда Трампа с аудиозаписью песни певца Ашера "Hey Daddy (Daddy's Home)" — отсылка к тому, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте называл Трампа на саммите в Нидерландах. В конечном итоге доступ к видео был "отключен в ответ на сообщение правообладателя".

А на аккаунте Белого дома в TikTok было опубликовано видео с песней Тейлор Свифт "The Fate of Ophelia" и изображениями чиновников администрации Трампа.

Селин Дион, Foo Fighters, Брюс Спрингстин и Бейонсе входят в число артистов , которые на протяжении многих лет выступали против использования их музыки Трампом.

Однако хиты группы Village People YMCA и Macho Man Дональд Трамп использует свободно и даже приглашал солиста на свои мероприятия. Однако для фанатов группы стало шоком, когда Виктор Уиллис, единственный, кто остался из оригинального состава группы, заявил, что песни "никогда" не были "гимнами ЛГБТК".

Напомним, обычно на публике президент США исполняет то, что уже назвали "танцем Трампа". Он "танцевал" даже во время визита к военным.