Суперзірка Сабріна Карпентер і Білий дім вийшли на стежку війни: що сталося

Команда Білого дому по роботі з соціальними мережами опинилася в центрі скандалу з однією з найбільших світових поп-зірок після того, як вони використали пісню Сабріни Карпентер "Juno" для ілюстрації роботи міграційної поліції.

Володарка премії "Греммі" співачка й авторка пісень назвала відео "злим і огидним". "Ніколи не використовуйте мене або мою музику у своїх нелюдських цілях", — написала Сабріна Карпентер в X.

Відео Білого дому в якому використовувалася пісня Сабріни Карпентер

Сабріна Карпентер, виконуючи зі знаменитостями пісню "Juno", передає їм пару рожевих пухнастих наручників.

Сабріна обурена використанням її хіта Фото: Скриншот

Білий дім у відповідь на критику використав у своїй заяві слова самої Карпентер.

"Ось коротке і приємне повідомлення для Сабріни Карпентер: ми не будемо вибачатися за депортацію з нашої країни небезпечних злочинців, убивць, ґвалтівників і педофілів. Той, хто захищає цих хворих монстрів, мабуть, дурень, або "це просто повільно", — заявила прес-секретар Білого дому Ебігейл Джексон.

Станом на ранок 3 грудня відео з піснею Сабріни Карпентер все ще було доступне на X і TikTok.

Карпентер передала пару наручників Джо Кірі на своєму концерті

Це не перший випадок, коли Білий дім Трампа використовує пісні артистів без їхньої згоди, що викликає скандали.

У схожому відео, опублікованому Міністерством внутрішньої безпеки минулого місяця, медіафайли з однієї з пісень Олівії Родріго "All-American Bitch" було вимкнено в Instagram, хоча вона, як і раніше, відображається в X.

Співачка й авторка пісень розкритикувала використання своєї пісні в агітаційних роликах Білого дому: "Ніколи не використовуйте мої пісні для просування вашої расистської, образливої пропаганди", — написала вона.

У соціальних мережах Білого дому також було опубліковано відео Дональда Трампа з аудіозаписом пісні співака Ашера "Hey Daddy (Daddy's Home)" — відсилання до того, як генеральний секретар НАТО Марк Рютте називав Трампа на саміті в Нідерландах. Зрештою доступ до відео було "відключено у відповідь на повідомлення правовласника".

А на акаунті Білого дому в TikTok було опубліковано відео з піснею Тейлор Свіфт "The Fate of Ophelia" і зображеннями чиновників адміністрації Трампа.

Селін Діон, Foo Fighters, Брюс Спрінгстін і Бейонсе входять до числа артистів, які протягом багатьох років виступали проти використання їхньої музики Трампом.

Однак хіти гурту Village People YMCA і Macho Man Дональд Трамп використовує вільно і навіть запрошував соліста на свої заходи. Однак для фанатів гурту стало шоком, коли Віктор Вілліс, єдиний, хто залишився з оригінального складу групи, заявив, що пісні "ніколи" не були "гімнами ЛГБТК".

Нагадаємо, зазвичай на публіці президент США виконує те, що вже назвали "танцем Трампа". Він "танцював" навіть під час візиту до військових.