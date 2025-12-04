Королева Камилла едва не допустила ошибку во время официального мероприятия: как Кейт Миддлтон ей помогла

Кейт Миддлтон деликатно помогла королеве Камилле избежать неловкой ситуации, когда та едва не нарушила королевские правила этикета во время визита президента Германии с первой леди в Великобританию.

В момент, когда внимание публичных людей и журналистов было приковано к королю и королеве, Камилла случайно не ответила на реверанс, однако внимательная Кейт сумела все наладить. Об этом рассказало издание Express.

Принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон встретили немецкого лидера Франка-Вальтера Штайнмайера с его женой в аэропорту Хитроу. После этого группа отправилась в Виндзорский замок на встречу с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.

Поднявшись на подиум во внутреннем дворике замка, немецкие гости опередили принца с женой, чтобы поздороваться с монархами. Тогда Уильям и Кейт пошли следом и стали рядом, заняв свои места, и принцесса, по правилам, сделала реверанс в знак уважения к королеве.

Sky News | официальный прием президента Германии с первой леди в Виндзорском замке

Камилла, которая в тот момент начала разговор с первой леди, не заметила жеста уважения от Кейт.

Не спеша, Кейт встретилась взглядом с Камиллой и сделала реверанс во второй раз, как ни в чем не бывало. На этот раз королева отреагировала должным образом: улыбнулась и послала ей "воздушный поцелуй".

Как королева должна реагировать на реверанс

В зависимости от формальности ситуации, королева должна ответить на реверанс кивком головы или улыбкой, демонстрируя вежливость и признание. Она также может ответить рукопожатием — так, это делала покойная Елизавета II.

Реверанс считается проявлением уважения к монарху, поэтому королева непременно должна продемонстрировать достойную и соответствующую статусу реакцию.

