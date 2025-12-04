Королева Камілла ледь не припустилася помилки під час офіційного заходу: як Кейт Міддлтон їй допомогла

Кейт Міддлтон делікатно допомогла королеві Каміллі уникнути незручної ситуації, коли та ледь не порушила королівські правила етикету під час візиту президента Німеччини з першою леді до Великої Британії.

У момент, коли увага публічних людей та журналістів була прикута до короля та королеви, Камілла випадково не відповіла на реверанс, однак уважна Кейт зуміла все налагодити. Про це розповіло видання Express.

Принц Вільям разом з Кейт Міддлтон зустріли німецького лідера Франка-Вальтера Штайнмаєра з його дружиною в аеропорту Гітроу. Після цього група вирушила до Віндзорського замку на зустріч з королем Чарльзом III та королевою Каміллою.

Піднявшись на подіум у внутрішньому дворику замку, німецькі гості випередили принца з дружиною, аби привітатися з монархами. Тоді Вільям та Кейт пішли слідом та стали поруч, зайнявши свої місця, і принцеса, за правилами, зробила реверанс на знак поваги до королеви.

Відео дня

Sky News | офіційний прийом президента Німеччини з першою леді у Віндзорському замку

Камілла, яка у той момент почала розмову з першою леді, не помітила жесту поваги від Кейт.

Не поспішаючи, Кейт зустрілася поглядом із Каміллою і зробила реверанс вдруге, мов ні в чому не бувало. Цього разу королева відреагувала належно: посміхнулася та надіслала їй "повітряний поцілунок".

Як королева повинна реагувати на реверанс

Залежно від формальності ситуації, королева повинна відповісти на реверанс кивком голови або ж посмішкою, демонструючи ввічливість та визнання. Вона також може відповісти рукостисканням — так, це робила покійна Єлизавета II.

Реверанс вважається виявом поваги до монарха, тому королева неодмінно має продемонструвати гідну та відповідну до статусу реакцію.

Нагадаємо, 24 листопада видання Express розповіло, як королева Камілла зробила "найгірший різдвяний подарунок" для свого сина.

Також у листопаді медіа Daily Mail повідомляло, що королева Камілла порушила етикет під час спілкування з відомою акторкою.