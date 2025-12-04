Самую красивую женщину мира "Мисс Вселенная-2025" обвинили во лжи (фото)

Победительница международного конкурса "Мисс Вселенная-2025" мексиканка Фатима Бош стала фигуранткой судебного процесса. Организаторы обвиняют обладательницу короны в распространении ложной информации.

Руководство конкурса красоты "Мисс Вселенная-2025" подало иск против победительницы, представительницы Мексики Фатимы Бош, из-за клеветы, сообщает издание The Thaiger. Суть конфликта — в расхождении версий событий, произошедших во время одного из официальных мероприятий.

Детали спора

По словам Фатимы Бош, 4-го ноября вице-президент тайского представительства "Мисс Вселенная" Нават Итсарагрисил повысил на нее голос. Мужчина якобы высказывал претензии из-за ее неявки на спонсорские события и отсутствия публикаций с рекламным контентом в соцсетях. Красавица утверждает, что при попытке объяснения ситуации руководитель оборвал разговор и оскорбил ее.

Відео дня

Победительница международного конкурса "Мисс Вселенная-2025" мексиканка Фатима Бош Фото: Miss World/Instagram

Впрочем, организаторы категорически отрицают использование оскорбительных слов со стороны представителя конкурса. Несмотря на их позицию, Бош продолжила рассказывать о том инциденте журналистам.

Конкурс "Мисс Вселенная"

"Мисс Вселенная" относится к самым известным конкурсам красоты планеты и входит в престижную "Большую четверку" вместе с "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". Победительница подписывает годовой контракт, в течение которого выполняет обязанности супермодели и участвует в промо-акциях и благотворительных акциях в разных странах.

София Ткачук на конкурсе "Мисс Вселенная-2025" Фото: Instagram

Напомним, финал "Мисс Вселенная-2025" состоялся в Таиланде. Украину на конкурсе представляла София Ткачук.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Конкурсантка из Норвегии Леонора Лисглимт-Родланд привлекла внимание пользователей соцсетей на "Мисс Вселенная-2025" в Таиланде благодаря эффектному национальному наряду, который она продемонстрировала на сцене.

В то же время "Мисс Вселенная Украина 2022" Виктория Апанасенко объявила о том, что ждет первого ребенка. Радостное известие красавица опубликовала двенадцатого августа в своем аккаунте Instagram.

У "Мисс Украина Вселенная 2021" Анны Неплях обнаружили новообразование, из-за чего нужно было делать операцию. Девушка уже перенесла ее и отходит от наркоза.