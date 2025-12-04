Найкрасивішу жінку світу "Міс Всесвіт-2025" звинуватили в брехні (фото)

Переможниця міжнародного конкурсу "Міс Всесвіт-2025" мексиканка Фатіма Бош стала фігуранткою судової справи. Організатори звинувачують володарку корони у поширенні неправдивої інформації.

Керівництво конкурсу краси "Міс Всесвіт-2025" подало позов проти переможниці, представниці Мексики Фатіми Бош, через наклеп, повідомляє видання The Thaiger. Суть конфлікту — у розбіжності версій подій, що відбулися під час одного з офіційних заходів.

Деталі суперечки

За словами Фатіми Бош, 4-го листопада віцепрезидент тайського представництва "Міс Всесвіт" Нават Ітсарагрісіл підвищив на неї голос. Чоловік нібито висловлював претензії через її неявку на спонсорські події та відсутність публікацій з рекламним контентом у соцмережах. Красуня стверджує, що під час спроби пояснення ситуації керівник обірвав розмову та образив її.

Переможниця міжнародного конкурсу "Міс Всесвіт-2025" мексиканка Фатіма Бош Фото: Miss World/Instagram

Втім, організатори категорично заперечують використання образливих слів з боку представника конкурсу. Попри їхню позицію, Бош продовжила розповідати про той інцидент журналістам.

Конкурс "Міс Всесвіт"

"Міс Всесвіт" належить до найвідоміших конкурсів краси планети та входить до престижної "Великої четвірки" разом з "Міс світу", "Міс Інтернешнл" та "Міс Земля". Переможниця підписує річний контракт, протягом якого виконує обов'язки супермоделі та бере участь у промоційних і благодійних акціях у різних країнах.

Софія Ткачук на конкурсі "Міс Всесвіт-2025" Фото: Instagram

Нагадаємо, фінал "Міс Всесвіт-2025" відбувся у Таїланді. Україну на конкурсі представляла Софія Ткачук.

У "Міс Україна Всесвіт 2021" Анни Неплях виявили новоутворення, через що потрібно було робити операцію. Дівчина вже перенесла її та відходить від наркозу.