"Две разные страны": Осадчая рассказала, как Мадонна "отчитала" помощника, назвавшего Украину Россией

Американская поп-звезда Мадонна публично исправила члена своей команды, который перепутал Украину с Россией. Об этом инциденте рассказала телеведущая Екатерина Осадчая после поездки в США, где она брала интервью у 67-летней легенды сцены.

По словам Осадчей, когда она зашла в комнату для записи, помощник сообщил Мадонне, что журналистка "из России". Реакция певицы была мгновенной и довольно эмоциональной. Она сразу начала объяснять команде разницу между двумя странами и напомнила, что сама посещала Украину. Об этом Екатерина Осадчая рассказала на своей странице в Instagram.

Осадчая процитировала разговор:

"Я возвращаюсь и говорю: "Нет, я из Украины". Она говорит: "Вы что, не знаете, что Украина и Россия — две разные страны?". И начинает выговаривать своему помощнику и всей группе рассказывать о том, как она была в Украине, что Украина — это отдельная страна. Что это независимая и красивая страна, которая уже давно не Россия".

Как Мадонна поддерживала Украину с 2022 года

Она стала одной из первых мировых знаменитостей, кто сразу выразил свою поддержку. Буквально в первые дни полномасштабной войны певица выложила специально смонтированный клип, в котором назвала Путина лжецом, сравнила его с Гитлером и поддержала украинцев.

В частности, Мадонна делилась видео разрушенных домов в Украине в результате российских обстрелов.

"Путин продолжает бессмысленные и ужасные нападения на Украину!!! Ежедневно гибнут раненые невинные люди! Невинные люди борются за свои жизни. И учатся стрелять, чтобы защитить себя. Беженцы переполняют границы, и им не дают убежать. Столько смельчаков остаются воевать..." — писала артистка.

