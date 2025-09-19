67-летняя Мадонна показала серию провокационных кадров (фото)
67-летняя американская певица Мадонна ошарашила поклонников новостью. В экстравагантных позах она объявила о возвращении в музыку после лет перерыва.
Звезда впервые с 2019 года выпустит новый альбом. Об этом знаменитость сообщила в Instagram, опубликовав серию провокационных фото, на которых позировала в кружевном платье.
"Возвращаюсь к музыке. Возвращаюсь на танцплощадку. Возвращаюсь туда, где все начиналось", — написала Медж.
Более того, артистка решила присоединиться к лейблу Warner Records, с которым начала карьеру.
В частности, 67-летняя Мадонна похвасталась стройными ногами в колготках в сетку. Знаменитость уверенно смотрела прямо в камеру.
Мадонна возвращается в музыку
В начале 2025 года Медж намекнула на перезапуск своего хита Bedtime Stories.
"Bedtime Stories" — это также шестой студийный альбом звезды. Выпущен 25 октября 1994 года лейблами Sire и Warner Bros.
А перед тем артистка сообщила фанатам о выходе новой пластинки. Она станет сиквелом десятого студийного альбома Мадонны под названием Confessions on a Dance Floor, который вышел 20 лет назад.
