67-летняя Мадонна показала серию провокационных кадров (фото)

67-летняя американская певица Мадонна ошарашила поклонников новостью. В экстравагантных позах она объявила о возвращении в музыку после лет перерыва.

Звезда впервые с 2019 года выпустит новый альбом. Об этом знаменитость сообщила в Instagram, опубликовав серию провокационных фото, на которых позировала в кружевном платье.

"Возвращаюсь к музыке. Возвращаюсь на танцплощадку. Возвращаюсь туда, где все начиналось", — написала Медж.

Более того, артистка решила присоединиться к лейблу Warner Records, с которым начала карьеру.

Мадонна Фото: Instagram madonna Мадонна Фото: Instagram madonna

В частности, 67-летняя Мадонна похвасталась стройными ногами в колготках в сетку. Знаменитость уверенно смотрела прямо в камеру.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Мадонна возвращается в музыку

В начале 2025 года Медж намекнула на перезапуск своего хита Bedtime Stories.

"Bedtime Stories" — это также шестой студийный альбом звезды. Выпущен 25 октября 1994 года лейблами Sire и Warner Bros.

А перед тем артистка сообщила фанатам о выходе новой пластинки. Она станет сиквелом десятого студийного альбома Мадонны под названием Confessions on a Dance Floor, который вышел 20 лет назад.

