67-річна Мадонна показала серію провокативних кадрів (фото)

67-річна американська співачка Мадонна ошелешила шанувальників новиною. В екстравагантних позах вона оголосила про повернення в музику після років перерви.

Зірка вперше з 2019 року випустить новий альбом. Про це знаменитість повідомила в Instagram, опублікувавши серію провокативних фото, на яких позувала в мереживній сукні.

"Повертаюся до музики. Повертаюся на танцмайданчик. Повертаюся туди, де все починалося", — написала Медж.

Ба більше, артистка вирішила приєднатися до лейбла Warner Records, з яким почала кар'єру.

Мадонна Фото: Instagram madonna Мадонна Фото: Instagram madonna

Зокрема, 67-річна Мадонна похвалилася стрункими ногами в колготках в сітку. Знаменитість впевнено дивилася прямо в камеру.

На початку 2025 року Медж натякнула на перезапуск свого хіта Bedtime Stories.

"Bedtime Stories" — це також шостий студійний альбом зірки. Випущений 25 жовтня 1994 року лейблами Sire і Warner Bros.

А перед тим артистка повідомила фанатам про вихід нової платівки. Вона стане сиквелом десятого студійного альбому Мадонни під назвою Confessions on a Dance Floor, який вийшов 20 років тому.

