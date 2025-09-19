67-річна Мадонна показала серію провокативних кадрів (фото)
67-річна американська співачка Мадонна ошелешила шанувальників новиною. В екстравагантних позах вона оголосила про повернення в музику після років перерви.
Зірка вперше з 2019 року випустить новий альбом. Про це знаменитість повідомила в Instagram, опублікувавши серію провокативних фото, на яких позувала в мереживній сукні.
"Повертаюся до музики. Повертаюся на танцмайданчик. Повертаюся туди, де все починалося", — написала Медж.
Ба більше, артистка вирішила приєднатися до лейбла Warner Records, з яким почала кар'єру.
Зокрема, 67-річна Мадонна похвалилася стрункими ногами в колготках в сітку. Знаменитість впевнено дивилася прямо в камеру.
Мадонна повертається в музику
На початку 2025 року Медж натякнула на перезапуск свого хіта Bedtime Stories.
"Bedtime Stories" — це також шостий студійний альбом зірки. Випущений 25 жовтня 1994 року лейблами Sire і Warner Bros.
А перед тим артистка повідомила фанатам про вихід нової платівки. Вона стане сиквелом десятого студійного альбому Мадонни під назвою Confessions on a Dance Floor, який вийшов 20 років тому.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Мадонна насолодилася романтичною вечерею зі своїм 29-річним хлопцем Акімом Моррісом у Лондоні.
- Поп-зірка показала всіх 6 дітей та свого батька.
Крім того, Медж відсвяткувала свій 67-й день народження в Італії в колі рідних.