67-річна Мадонна зводила юного коханця на романтичне побачення (фото)

67-річна американська співачка Мадонна насолодилася романтичною вечерею зі своїм 29-річним хлопцем Акімом Моррісом у Лондоні.

Королева поп-музики продемонструвала свій стиль на побаченні з юним обранцем у шикарному ресторані Il Gattopardo в лондонському районі Мейфер. Про це пише Daily Mail.

Медж була в крихітній чорній шовковій мінісукні з мереживними вставками, яку вона поєднала з оксамитовою квітковою бомбер-курткою. Вона доповнила свій зухвалий ансамбль масивними чоботами та колготками, прикриваючи очі темними окулярами.

Підкреслюючи свої риси обличчя макіяжем, артистка додала срібні прикраси та рукавички без пальців.

Тим часом 29-річний Акім був у картатій куртці, яку він носив з чорними шкіряними штанами.

Мадонна та Акім Морріс

Про стосунки співачки з юним бойфрендом відомо з літа 2024 року. Пару помітили, коли вони гуляли рука об руку в італійському Портофіно напередодні 66-го дня народження Медж.

Акім народився на Ямайці. Він отримав ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 по 2017 рік. Свого часу юнак грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.

Ходили чутки, що вони розійшлися в жовтні 2024 року, але помирилися через кілька тижнів після цього.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Ба більше, Мадонна спровокувала чутки про заручини, показавши діамантову каблучку, але офіційно домисли про ймовірне весілля не підтвердилися.

