67-летняя Мадонна сводила юного любовника на романтическое свидание (фото)

67-летняя американская певица Мадонна насладилась романтическим ужином со своим 29-летним парнем Акимом Моррисом в Лондоне.

Related video

Королева поп-музыки продемонстрировала свой стиль на свидании с юным избранником в шикарном ресторане Il Gattopardo в лондонском районе Мейфер. Об этом пишет Daily Mail.

Мэдж была в крошечном черном шелковом мини-платье с кружевными вставками, которое она сочетала с бархатной цветочной бомбер-курткой. Она дополнила свой дерзкий ансамбль массивными сапогами и колготками, прикрывая глаза темными очками.

Подчеркивая свои черты лица макияжем, артистка добавила серебряные украшения и перчатки без пальцев.

Между тем 29-летний Аким был в клетчатой куртке, которую он носил с черными кожаными штанами.

Мадонна и Аким Моррис

Мадонна и Аким Моррис

Об отношениях певицы с юным бойфрендом известно с лета 2024 года. Пару заметили, когда они гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне 66-го дня рождения Медж.

Аким родился на Ямайке. Он получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время юноша играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.

Ходили слухи, что они разошлись в октябре 2024 года, но помирились через несколько недель после этого.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Более того, Мадонна спровоцировала слухи о помолвке, показав бриллиантовое кольцо, но официально домыслы о вероятной свадьбе не подтвердились.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, звезда проводила время с детьми и юным избранником, показав летние кадры.