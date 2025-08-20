67-летняя Мадонна засветилась в объятиях юного любовника в свой день рождения (видео)
Американская певица Мадонна отпраздновала свой 67-й день рождения в Италии. Звезду сцены сопровождали ее 28-летний бойфренд Аким Моррис, дочери и сыновья.
Именинница осуществила давнюю мечту, а именно посетила знаменитую конную гонку Палио. Кадрами праздничного дня Медж поделилась в Instagram.
"Моя мечта в течение многих лет была — посмотреть Палио, которое происходит в Сиене на мой день рождения от 1482. Нет слов, чтобы описать волнение, напряжение и зрелищность этого ритуала. Тысячи людей замирают в тишине перед стартом. Это невозможно описать словами. Мечты действительно сбываются", — написала знаменитость.
Компанию ей, кроме бойфренда, составили, судя по всему, все шестеро детей — Рокко, Лурдес Леон, Дэвид Банда, Мерси Джеймс и сестры-близнецы Стелла и Эстер.
В конце праздничного вечера имениннице вынесли гигантский розовый торт Лабубу с надписью "Happy Birthday Madudu". Мадонна задула свечи под аплодисменты гостей.
С кем встречается Мадонна
Об отношениях певицы с юным Акимом Моррисом известно с лета 2024 года. Пару один из первых раз заметили, когда они гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне 66-го дня рождения Мадонны.
Аким певицы родился на Ямайке. Он получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время избранник именинницы играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.
