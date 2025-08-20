67-річна Мадонна засвітилася в обіймах юного коханця у свій день народження (відео)

Американська співачка Мадонна відсвяткувала свій 67-й день народження в Італії. Зірку сцени супроводжували її 28-річний бойфренд Акім Морріс, доньки та сини.

Related video

Іменинниця здійснила давню мрію, а саме відвідала знамениту кінну гонку Паліо. Кадрами святкового дня Медж поділилася в Instagram.

Мадонна відзначила 67-й день народження

"Моя мрія протягом багатьох років була — подивитися Паліо, яке відбувається в Сієні на мій день народження від 1482. Немає слів, щоб описати хвилювання, напругу та видовищність цього ритуалу. Тисячі людей завмирають у тиші перед стартом. Це неможливо описати словами. Мрії справді збуваються", — написала знаменитість.

Компанію їй, окрім бойфренда, склали, судячи з усього, усі шестеро дітей — Рокко, Лурдес Леон, Девід Банда, Мерсі Джеймс і сестри-близнюки Стелла та Естер.

Мадонна в Італії Фото: madonna

Наприкінці святкового вечора іменинниці винесли гігантський рожевий торт Лабубу з написом "Happy Birthday Madudu". Мадонна задула свічки під оплески гостей.

Мадонна з бойфрендом Фото: Instagram madonna

З ким зустрічається Мадонна

Про стосунки співачки з юним Акімом Моррісом відомо з літа 2024 року. Пару один з перших разів помітили, коли вони гуляли рука об руку в італійському Портофіно напередодні 66-го дня народження Мадонни.

Акім співачки народився на Ямайці. Він отримав ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 по 2017 рік. Свого часу обранець іменинниці грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Медж помирилася з Елтоном Джоном після 20-річної сварки.