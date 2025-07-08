66-річна Мадонна проводить літо з 29-річним бойфрендом (фото)

66-річна американська співачка Мадонна показалася в компанії свого юного бойфренда Акіма Морріса, з яким зустрічається близько року.

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Артистка проводить час з дітьми та обранцем, показавши літні кадри підписникам в Instagram.

"Медитація та Маргарита з Буддою дуже рекомендуються 4 липня! Незважаючи на те, що відбувається в Америці… ми все ж таки встигли провести славні вихідні з друзями, футболом, конями та сонячним сяйвом", — написала Медж.

На кадрах зʼявився її 29-річний бойфренд, футболіст Акім Морріс. Пара обіймалася, позуючи на камеру.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Зокрема, артистка показала, як її юний коханий осідлав коня, коли вони відпочивали на природі.

Бойфренд Мадонни Фото: Instagram madonna

А до зіркової мами та її коханого приєдналися її син Девід Банда та троє доньок, Мерсі, Стелла та Естер. Останні грали у футбол.

Діти Мадонни Фото: Instagram madonna

Юний бойфренд Мадонни

Про стосунки 66-річної співачки та 29-річного Акіма Морріса відомо з літа 2024 року. Пару помітили, коли вони гуляли рука об руку в італійському Портофіно напередодні дня народження Медж.

Коханий знаменитості народився на Ямайці. Акім здобув ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 по 2017 рік. Свого часу юнак грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.

Ба більше, Мадонна та її обранець викликали чутки про заручини напередодні Нового року, коли зірка показала діамантову каблучку на безіменному пальці лівої руки. Втім, офіційно ці домисли не підтвердилися.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Мадонна відвідала з Акімом Моррісом щорічний бал Інституту костюма Met Gala 2025 в Нью-Йорку.