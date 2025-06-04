Мадонна показала 94-річного батька: як він виглядає та в чому його секрет довголіття (фото, відео)

66-річна американська співачка Мадонна привітала свого тата Сільвіо Чікконе з 94-річчям.

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Мадонна з татом

Мадонна віддала шану своєму батькові, Сільвіо Чікконе, серією емоційних кадрів, які доводять, що навіть поп-королева в душі залишається татовою донькою.

"З днем ​​народження мого тата. Сільвіо Чікконе, 94 роки, і він тримається міцно!!" — написала Медж.

На одному з фото Мадонна стоїть поруч зі своїм батьком, який тримає виделку зі шматочком торта, оточений повітряними кульками та великими срібними цифрами "94".

Мадонна з татом

"Він пережив багато війн і багато втрат у своєму житті… і він досі має почуття гумору та сильне бажання щоранку вставати з ліжка та насолоджуватися своїм днем", — написала Мадонна.

На другому фото, яким поділилася Мадонна, Сільвіо виглядає безтурботно в джинсах, футболці та кепці, погріваючись на сонці на терасі.

"Щоразу, коли люди запитують мого батька, коли він збирається вийти на пенсію, його відповідь завжди однакова: "Я збираюся працювати, поки колеса не відваляться!!"" — зазначила артистка.

Старший Чікконе досі керує своїм виноградником та виноробнею.

"Шкода, що ми не живемо у світі, який би цінував знання, досвід і мудрість, якої ми можемо навчитися лише від старших… Ми зациклені на молодості та фізичній красі, що, як не дивно, нічому нас не вчить і дає нам лише миттєве задоволення", — поміркувала артистка.

Вона завершила пост, віддавши належне своїй покійній матері, Мадонні Луїзі Чікконе, яка померла від раку молочної залози в 1963 році, коли Мадонні було лише 5 років.

"Молодець, тату!! Я пишаюся тобою, і я знаю, що мама посміхається і щаслива, де б вона не була", — написала Медж.

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