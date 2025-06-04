Мадонна показала 94-річного батька: як він виглядає та в чому його секрет довголіття (фото, відео)
66-річна американська співачка Мадонна привітала свого тата Сільвіо Чікконе з 94-річчям.
Відео з рідною людиною артистка поділилася в Instagram.
Мадонна віддала шану своєму батькові, Сільвіо Чікконе, серією емоційних кадрів, які доводять, що навіть поп-королева в душі залишається татовою донькою.
"З днем народження мого тата. Сільвіо Чікконе, 94 роки, і він тримається міцно!!" — написала Медж.
На одному з фото Мадонна стоїть поруч зі своїм батьком, який тримає виделку зі шматочком торта, оточений повітряними кульками та великими срібними цифрами "94".
"Він пережив багато війн і багато втрат у своєму житті… і він досі має почуття гумору та сильне бажання щоранку вставати з ліжка та насолоджуватися своїм днем", — написала Мадонна.
На другому фото, яким поділилася Мадонна, Сільвіо виглядає безтурботно в джинсах, футболці та кепці, погріваючись на сонці на терасі.
"Щоразу, коли люди запитують мого батька, коли він збирається вийти на пенсію, його відповідь завжди однакова: "Я збираюся працювати, поки колеса не відваляться!!"" — зазначила артистка.
Старший Чікконе досі керує своїм виноградником та виноробнею.
"Шкода, що ми не живемо у світі, який би цінував знання, досвід і мудрість, якої ми можемо навчитися лише від старших… Ми зациклені на молодості та фізичній красі, що, як не дивно, нічому нас не вчить і дає нам лише миттєве задоволення", — поміркувала артистка.
Вона завершила пост, віддавши належне своїй покійній матері, Мадонні Луїзі Чікконе, яка померла від раку молочної залози в 1963 році, коли Мадонні було лише 5 років.
"Молодець, тату!! Я пишаюся тобою, і я знаю, що мама посміхається і щаслива, де б вона не була", — написала Медж.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Мадонна помирилася з Елтоном Джоном після 20-річної сварки.
- Мадонна полетіла в Португалію до стоматолога зі своїм юним бойфрендом.
Крім того, Мадонна відвідала зі своїм 29-річним бойфрендом Акімом Моррісом щорічний бал Інституту костюма Met Gala 2025 в Нью-Йорку.