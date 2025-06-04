Мадонна показала 94-летнего отца: как он выглядит и в чем его секрет долголетия (фото, видео)

66-летняя американская певица Мадонна поздравила своего папу Сильвио Чикконе с 94-летием.

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Видео с родным человеком артистка поделилась в Instagram.

Мадонна с папой

Мадонна отдала дань уважения своему отцу, Сильвио Чикконе, серией эмоциональных кадров, которые доказывают, что даже поп-королева в душе остается папиной дочкой.

"С днем рождения моего папу. Сильвио Чикконе, 94 года, и он держится крепко!!!" — написала Медж.

На одном из фото Мадонна стоит рядом со своим отцом, который держит вилку с кусочком торта, окруженный воздушными шариками и большими серебряными цифрами "94".

Мадонна с папой

"Он пережил много войн и много потерь в своей жизни... и он до сих пор имеет чувство юмора и сильное желание каждое утро вставать с постели и наслаждаться своим днем", — написала Мадонна.

На втором фото, которым поделилась Мадонна, Сильвио выглядит беззаботно в джинсах, футболке и кепке, погреваясь на солнце на террасе.

"Каждый раз, когда люди спрашивают моего отца, когда он собирается выйти на пенсию, его ответ всегда одинаковый: "Я собираюсь работать, пока колеса не отвалятся!!!"" — отметила артистка.

Старший Чикконе до сих пор руководит своим виноградником и винодельней.

"Жаль, что мы не живем в мире, который бы ценил знания, опыт и мудрость, которой мы можем научиться только от старших... Мы зациклены на молодости и физической красоте, что, как ни странно, ничему нас не учит и дает нам лишь сиюминутное удовольствие", — поразмышляла артистка.

Она завершила пост, отдав должное своей покойной матери, Мадонне Луизе Чикконе, которая умерла от рака молочной железы в 1963 году, когда Мадонне было всего 5 лет.

"Молодец, папа!!! Я горжусь тобой, и я знаю, что мама улыбается и счастлива, где бы она ни была", — написала Медж.

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