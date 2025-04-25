Мадонна полетела к стоматологу в Португалию в компании молодого любовника (фото)

66-летняя американская певица Мадонна наслаждается отдыхом в Европе. После того, как побывала в Лондоне, она отправилась в Лиссабон, столицу Португалии. В поездке ее сопровождал 28-летний Аким Моррис, с которым артистка встречается уже больше года.

Related video

Соответствующим подробным фотоотчетом она поделилась на странице в Instagram.

Судя по подписи к публикации, артистка полетела в Португалию лечить зубы.

"Поездка к моему любимому стоматологу в Лиссабоне @drmiguelstanley означает, что я смогу увидеть свою музыкальную семью и друзей и посетить самый красивый пляж в мире после Копакабаны, Компорта", – написала Мэдж.

На снимках она позирует в на пляже, собирая ракушки, вместе с Акимом осматривает с крыши здания прибрежные пейзажи, а также гуляет с ним по улицам Лиссабона.

Во время пребывания в городе Мадонна сменила несколько ансамблей: от шляпы и пальто до шелковых брюк и атласных балеток. На пляже она и вовсе разгуливала в светлом льняном комплекте, состоящем из легкого пальто, светлых брюк, шляпы и туго зашнурованных коричневых башмаках.

Моррис же выбрал более традиционные вещи: свитер, широкие черные штаны и кепку.

Ранее Фокус писал, что Мадонна снялась в очень провокационной фотосессии на кладбище и помирилась с Элтоном Джоном после 20-летней ссоры.