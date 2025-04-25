Мадонна полетіла до стоматолога в Португалію в компанії молодого коханця (фото)

66-річна американська співачка Мадонна насолоджується відпочинком у Європі. Після того, як побувала в Лондоні, вона вирушила до Лісабона, столиці Португалії. У поїздці її супроводжував 28-річний Акім Морріс, з яким артистка зустрічається вже понад рік.

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Відповідним докладним фотозвітом вона поділилася на сторінці в Instagram.

Судячи з підпису до публікації, артистка полетіла в Португалію лікувати зуби.

"Поїздка до мого улюбленого стоматолога в Лісабоні @drmiguelstanley означає, що я зможу побачити свою музичну сім'ю і друзів та відвідати найгарніший пляж у світі після Копакабани, Компорта", — написала Медж.

На знімках вона позує на пляжі, збираючи черепашки, разом з Акімом оглядає з даху будівлі прибережні пейзажі, а також гуляє з ним вулицями Лісабона.

Під час перебування в місті Мадонна змінила кілька ансамблів: від капелюха і пальта до шовкових штанів і атласних балеток. На пляжі вона і зовсім розгулювала у світлому лляному комплекті, що складається з легкого пальта, світлих штанів, капелюха і туго зашнурованих коричневих черевиків.

Морріс же вибрав більш традиційні речі: светр, широкі чорні штани і кепку.

Раніше Фокус писав, що Мадонна знялася в дуже провокаційній фотосесії на кладовищі та помирилася з Елтоном Джоном після 20-річної сварки.