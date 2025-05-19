Мадонна показала себе з темним волоссям (фото)

66-річна американська попспівачка Мадонна в нападі ностальгії за своєю матір'ю вирішила повторити образ рідної людини, примірявши темну перуку.

Related video

Відповідні фото вона опублікувала в сторіс Instagram.

На знімках вона позує в абсолютно новому і незвичному образі – з короткою хвилястою зачіскою.

"Я сумувала за своєю матір'ю, тому я наслідувала її...", – написала вона.

Фото: Instagram madonna

Фото: madonna

Фото: Instagram madonna

Фото: Instagram madonna

Мадонні було всього п'ять років, коли її мама трагічно померла у віці 30 років 1963 року від раку грудей, народивши шістьох дітей.

"Це була просто найбільша подія в моєму житті. Це було схоже на те, ніби частину мого серця вирвали. Мене змусили швидко подорослішати і зрозуміти смерть моєї матері, зрозуміти психологію, все, що відбувалося. Я думаю, для дитини це було занадто", – зізнавалася співачка в документальному фільмі Sky "Мадонна: Народження легенди" (Becoming Madonna) у січні.

Торік артистка сказала, що її тримали в невіданні щодо невиліковної хвороби її матері:

"Ніхто не сказав мені, що моя мати помирає. Я просто спостерігала, як вона таємничим чином розпадається, а потім вона зникла, і не було жодних пояснень, крім того, що вона заснула, що пояснює мої бурхливі стосунки зі сном".

Щовечора туру Мадонна під час туру Celebration Tour, що включав 81 концерт, проєктувала образ своєї матері під час виконання пісні "Mother and Father".

"Коли я виходила на сцену і щовечора дивилася на обличчя матері, я говорила: "Привіт". Я говорила: "До побачення". Я говорила: "Дякую. Сподіваюся, ви пишаєтеся мною". Я говорила: "Будь ласка, захистіть мене і збережіть мій розум"", — ділилася Медж.

Мадонна і портрет її матері на концерті Фото: Instagram madonna

Мати співачки похована на цвинтарі Calvary Cemetery в Кавказліні, штат Мічиган.

Раніше Фокус писав, що Мадонна полетіла до стоматолога в Португалію зі своїм 29-річним коханцем. Ми також писали, що артистка помирилася з Елтоном Джоном після десятиліть ворожнечі.