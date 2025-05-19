Мадонна показала себя с темными волосами (фото)

66-летняя американская поп-певица Мадонна в приступе ностальгии по своей матери решила повторить образ родного человека, примерив темный парик.

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Соответствующие фото она опубликовала в сторис Instagram.

На снимках она позирует в совершенно новом и непривычным образе – с короткой волнистой прической.

"Я скучала по своей матери, поэтому я подражала ей…", – написала она.

Фото: Instagram madonna

Фото: madonna

Фото: Instagram madonna

Фото: Instagram madonna

Мадонне было всего пять лет, когда ее мама трагически умерла в возрасте 30 лет в 1963 году от рака груди, родив шестерых детей.

"Это было просто величайшее событие в моей жизни. Это было похоже на то, как будто часть моего сердца вырвали. Меня заставили быстро повзрослеть и понять смерть моей матери, понять психологию, все, что происходило. Я думаю, для ребенка это было слишком", – признавалась певица в документальном фильме Sky "Мадонна: Рождение легенды" (Becoming Madonna) в январе.

В прошлом году артистка сказала, что ее держали в неведении относительно неизлечимой болезни ее матери:

"Никто не сказал мне, что моя мать умирает. Я просто наблюдала, как она таинственным образом распадается, а затем она исчезла, и не было никаких объяснений, кроме того, что она уснула, что объясняет мои бурные отношения со сном".

Каждый вечер тура Мадонна во время тура Celebration Tour, включавшего 81 концерт, проецировала образ своей матери во время исполнения песни "Mother and Father".

"Когда я выходила на сцену и каждый вечер смотрела на лицо матери, я говорила: "Привет". Я говорила: "До свидания". Я говорила: "Спасибо. Надеюсь, вы гордитесь мной". Я говорила: "Пожалуйста, защитите меня и сохраните мой рассудок"", – делилась Мэдж.

Мадонна и портрет ее матери на концерте Фото: Instagram madonna

Мать певицы похоронена на кладбище Calvary Cemetery в Кавкаклине, штат Мичиган.

Ранее Фокус писал, что Мадонна полетела к стоматологу в Португалию со своим 29-летним любовником. Мы также писали, что артистка помирилась с Элтоном Джоном после десятилетий вражды.