66-летняя Мадонна привела своего 29-летнего бойфренда на Met Gala 2025 (фото)

66-летняя американская певица Мадонна посетила со своим 29-летним бойфрендом Акимом Моррисом ежегодный бал Института костюма Met Gala 2025 в Нью-Йорке.

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Кадрами артистка поделилась в Instagram.

На событии, которое собирает у себя крупнейших звезд, Мэдж появилась в кремовом брючном костюме. Волосы знаменитость собрала в пучок с двумя прядями спереди, обрамляющими лицо. Тем временем Аким Моррис выбрал для появления элегантный черный костюм с белой рубашкой и колье. Пара позировала в солнцезащитных очках и провела вместе вечер после официальной части мероприятия.

"Одежда делает человека на Met Gala! Спасибо Тому Форду и Хайдеру Аккерману", — написала Мадонна.

Мадонна

Юный бойфренд Мадонны

Об отношениях 66-летней Мэдж и 29-летнего Акима Морриса известно с лета 2024 года. Пару видели, когда те гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне дня рождения певицы мирового масштаба.

Избранник Мадонны родился на Ямайке. Аким Моррис получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время юноша играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.

Более того, Мадонна и Аким вызвали слухи о помолвке накануне Нового года, когда звезда сцены показала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце левой руки.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Напомним, участница президентских выборов в США в 2024 году Камалла Харрис тайно посетила Met Gala 2025. Соперница Дональда Трампа не появилась на ковровой дорожке, но позировала с сопредседателями Met Gala A$AP Rocky, Фарреллом Уильямсом, Льюисом Хэмилтоном и Колманом Доминго за кулисами.

Также Фокус писал о появлении американского дизайнера Веры Вонг на Met Gala 2025. Модельер вышла на красную дорожку в платье с глубоким декольте.